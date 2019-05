Hartha

Ein großer Blumenstrauß und Präsentkorb standen vor ihr, hinter ihr hingen Plakate mit einer riesigen 100 drauf. So alt ist Ilse Richter am Dienstag geworden und das will gefeiert werden.

In der Harthaer Seniorenresidenz tummelten sich zum Frühstück viele Bewohner im Gemeinschaftsraum, um das Geburtstagskind zu feiern. So beginnt die Einrichtung immer einen runden Geburtstag. Pflegerinnen gratulierten Richter und verdrückten dabei ein paar Tränen. Auch Bürgermeister Ronald Kunze (parteilos) war zur Feierlichkeit gekommen.

Bis heute lebhaft geblieben

„Ist das alles für mich?“, fragte die Jubilarin, als sie ihre Geschenke betrachtete. Kurz darauf lachte sie herzlich und freute sich darüber, dass so viele Menschen an sie gedacht haben. Die 100-Jährige kann auf ein schönes Leben zurückblicken. 1919 wurde sie in Hermsdorf geboren und wuchs dort mit zwei Brüdern und ihren Eltern auf. Auch ihre erste Liebe habe sie dort getroffen, wie Kunze es ihr entlockte. Bis 1958 war sie Hausfrau und arbeitete zugleich in der elterlichen Landwirtschaft. Drei Jahre später wurde Geringswalde ihr neues Zuhause. Dort lebte sie zusammen mit ihrem Ehemann und ihrer Tochter. Zu dieser Zeit arbeitete Richter als Produktionsarbeiterin in der Werkzeugfabrik VWF in Geringswalde. Im Garten zu werkeln und auf Reisen zu gehen waren ihre Lieblingsbeschäftigungen.

Heute sei Richter sehr lebhaft, wie eine Pflegerin berichtete. „Sie unterhält sich gerne mit den Bewohnern und singt sehr viel“, erzählte sie. Am Nachmittag hatten sich ihre Tochter und die Enkeln zum gemeinsamen Liederanstimmen und begießen der 100 angekündigt.

Von Nicole Grziwa