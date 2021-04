Hartha

Die Vogelgrippe H5N8 ist in diesem Jahr besonders schlimm, erklärt Lutz Witt, 2. Vorsitzender im Rassegeflügelzuchtverein in Hartha. „Im Jahr 2016 hatten wir die letzte Welle. Aber damals verlief die Vogelgrippe eher moderat. Die Erkrankung verlief kürzer und leichter.“ In diesem Jahr ergehe es den infizierten Tieren schlechter und die meisten sterben in der Folge.

Gunter Bauch ist schon seit mehr als 20 Jahren Mitglied im Harthaer Verein. Er hat Tauben, die nicht von den Maßnahmen betroffen sind und Hühner, die er nun im Stall unterbringen muss. „Gerade wenn doch mal die Sonne raus kommt, tut es einem schon leid“. Witt ergänzt, dass sich die Stallpflicht auch negativ auf die Tiere auswirkt. „Sie sind durch das fehlende Sonnenlicht und die Bewegung empfänglicher für andere Krankheiten.“ Hühner, die auch von sich aus den Stall aufsuchen, kämen damit aber besser klar, als Wasservögel wie etwa die Gänse. „Für die ist es richtig brutal“, so Witt.

Geflügelpest aggressiver als in Vorjahren

In den Vorjahren hatte sich die Situation mit dem Frühjahr entspannt. Im April gingen die Temperaturen rauf und die Infektionszahlen der Geflügelpest runter. Im Mai konnten die Auflagen zurückgenommen werden”, erinnert sich Witt. Das werde sich in diesem Jahr vermutlich nach hinten verschieben wegen des kalten Wetters.

„Daher ist es richtig, nun an der Stallhaltung festzuhalten“, so Witt, der für den Gänsehof Eskildsen arbeitet und seit 2007 ehrenamtlich im Harthaer Verein engagiert ist. In der Funktion als Vorsitzender hat Witt auch die Vereinsmitglieder informiert. Wegen des Coronavirus sind Treffen in größerer Runde aber sowieso nicht möglich.

Momentan ist vor allem der Raum zwischen Döbeln und Hartha im Sperrbezirk, der Umkreis gilt als Beobachtungsgebiet. Insgesamt sind im Landkreis Mittelsachsen 6676 Geflügelhalter beim Landratsamt Mittelsachsen Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt (LÜVA) mit zirka 1,4 Millionen Hühnern, 13 000 Enten, 10 500 Gänsen, 5 400 Truthühnern und 2 600 anderem Geflügel gemeldet.

Von Kathleen Retzar