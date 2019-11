Stark bei Starkregen: Kanalnetz wird ausgebaut

Rosswein

Wie leistungsfähig ist Roßweins Kanalnetz mit seiner Kläranlage? Das Abwasserkanalnetz befindet sich überwiegend in einem „regelgerechten Leistungszustand“ – so ein Ergebnis der jüngst fertig gestellten Mischwasserkonzeption, die seit 2017 im Auftrag des Abwasserzweckverbandes Obere Freiberger Mulde und der OFM Abwasserentsorgung GmbH in Arbeit gewesen ist. Eine solche Mischwasserkonzeption vorzuweisen, sind alle Abwasserzweckverbände auf Grundlage der EU-Kommunalabwasserrichtlinie angehalten. Die Konzeption ist auch Voraussetzung dafür, Fördermittel für bauliche Maßnahmen erhalten zu können.

Gewässer weniger belasten

Gemäß der EU-Kommunalabwasserrichtlinie soll die Verschmutzung der Gewässer durch Einleitung von Schmutzwasser aus Regenüberläufen verringert werden. Bei Starkregen etwa ist es möglich, dass Kanalnetz und Kläranlage überlastet werden. Dafür gibt es Regenüberläufe, aus denen das Wasser in die Flüsse, hier in die Freiberger Mulde geleitet wird. Auf diesem Weg gelangt auch Schmutz ins Gewässer, der dieses belastet. Das soll sich ändern. In Roßwein, wo knapp 31 Kilometer Kanalnetz mit zwei Pumpstationen, 887 Schächten und fünf Mischwassereinleitungen in der Freiberger Mulde untersucht wurden, sind dafür trotz überwiegend guten Zustandes in den kommenden beiden Jahren diverse bauliche Maßnahmen erforderlich.

Kanalrohre werden vergrößert

Momentan ist es so, dass Regenereignisse, die theoretisch alle fünf Jahre stattfinden können, gut vom Kanalnetz abgeführt werden. Lediglich im Bereich der Straße Am Bahnhof und Etzdorfer Straße unterer Teil müsse man Maßnahmen zur Erhöhung der hydraulichen Leistungsfähigkeit treffen. Das heißt, der Kanal auf der Straße am Bahnhof muss auf 300 Metern ausgewechselt, weil vergrößert werden. Auf der Etzdorfer Straße verhält es sich genauso, dort muss auf etwa 60 Metern die Rohrstärke ebenso vergrößert werden. Eine weitere Maßnahme betrifft das Wohngebiet „Wanne“, wo in der Auenstraße ein Stauraumkanal gebaut werden muss und ebenfalls der Kanal ausgewechselt wird. Das passiert im Zuge einer sowieso erforderlichen Kanalerneuerung, die für nächstes Jahr ab dem zweiten Quartal vorgesehen ist.

Kapazität der Kläranlage nutzen

Außerdem sollen Rechenanlagen in den Abschlagsbauwerken zur Mulde eingebaut werden, um die Verschmutzung des Flusses zu verringern. Und es ist der Einbau einer Kanalspülanlage in den beiden Stauraumkanälen Stadtbadstraße und Goldbornstraße vorgesehen. Neben all dem soll der Zulauf in die Kläranlage bei Regenereignissen erhöht werden. Das ist möglich – die für 15 000 Einwohner ausgelegte Anlage hat mit derzeit rund 10 000 Einwohnern dafür noch Kapazitäten. Wann mit einem Baubeginn zu rechnen ist? Nicht vor 2021 schätzt Frank Lessig ein. Der Geschäftsführer von AZV und OFM Abwasserentsorgung GmbH rechnet damit, dass im kommenden Jahr in die Beplanung der Projekte gegangen werden kann.

Zwei Jahre hat die Erstellung der Mischwasserkonzeption durch das Leipziger Ingenieurbüro Klemm&Hensen GmbH in Zusammenarbeit mit dem Institut für Wasserbau und Siedlungswasserwirtschaft an der HTWK Leipzig gedauert. Rund 120 000 Euro hat sie gekostet. Viel Geld, bestätigt OFM-Geschäftsführer Frank Lessig, der die Entscheidung für die Erstellung getroffen hat. Allerdings relativiere sich diese Investition. Ohne Konzeption gibt es keine Fördermittel. Bei bis zu 50 Prozent ist das ein nicht zu vernachlässigendes Argument. Außerdem gehe es um den Gewässerschutz. Darüber hinaus stellt die Konzeption eine wichtige Grundlage für die Entwicklung der Stadt dar.

Von Manuela Engelmann-Bunk