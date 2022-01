Starke Mädchen auf Döbelner Theaterbühne

Döbeln

Stell dir vor, du bekommst einen Anruf aus der Zukunft. Was würde dein Zukunfts-Ich dir erzählen? Der zwölfjährigen Jasmin fällt da ziemlich schnell etwas ein: „Es gibt auf jeden Fall kein Corona mehr“, sagt sie. Jasmin ist eines von zehn Mädchen, die in den vergangenen Wochen Teil des Theaterprojekts „Futura – Theater aus einer anderen Welt“, eine Kooperation zwischen dem Treibhausverein und dem Mittelsächsischen Theater in Döbeln, war. Seinen Anfang nahm alles im Oktober. Während der Herbstferien konnten Mädchen im Alter zwischen zehn und 14 Jahren Teil des Projekts sein. Die Idee dahinter: Kinder und Jugendliche ans Theater heranführen in erster Linie.

Reale Ängste

Dahinter steckt aber noch so viel mehr. „Wir haben uns bewusst für diese geschlechtsspezifische Zielgruppe entschieden“, erklärt Anja Fischer. Sie ist Musik- und Kunsttherapeutin und leitet gemeinsam mit Almut Voigt und Isabell Wiehmert das Projekt. „Nur so schaffen wir eine intime Umgebung, in der die Mädchen sich öffnen können.“ Und die Themen, die behandelt wurden, sind hart. Was ist in 20 Jahren? Wo werde ich sein? Habe ich Familie? Lebe ich dann noch hier? Oder auch: Wo werde ich schon in einem Jahr sein? Teil der Gruppe sind auch Mädchen aus Afghanistan, Kurdistan, Tschetschenien. Sie alle besuchen Schulen in Döbeln. Die Angst, schon bald nicht mehr hier sein zu dürfen, ist ständiger Teil der Lebensrealität der Mädchen. Auch das wird thematisiert.

In den vergangene Wochen haben zehn Mädchen an ihrem eigenen Theaterstück gearbeitet. Dabei geht es um die Zukunft. Quelle: Stephanie Helm

Am Stück haben die Mädchen selbst und ganz aktiv mitgewirkt. Lediglich das Thema war vorgegeben: Zukunft. „Sie haben die Musik selber komponiert, haben Roboter gebaut“, erklärt Anja Fischer. Ein ganz besonderer Teil des Stücks ist der Anrufbeantworter. Es ist die Lieblingsszene der elfjährigen Rosalie. Es ist der Moment, in dem das Zukunfts-Ich anruft und eine Nachricht hinterlässt.

Lichtprojektion auf Kostüme

Auf eine intensive Ferienwoche folgten weitere Wochen, in denen sich die Mädchen jeden Dienstag im Theater trafen. Am vergangenen Samstag kürte ein Live-Stream das Projekt. Corona-bedingt musste das Stück ohne Publikum aufgeführt werden. Stattdessen wird der Auftritt der Mädchen live auf Youtube gezeigt. Rosalie ist eine knappe Stunde zuvor aufgeregt. „Das ist mein erstes Mal“, sagt die Elfjährige. Sie ist gemeinsam mit Freundinnen dabei. Bevor es losgeht, ziehen sich die Mädchen um. Die Kostüme sind weiß. Weißes T-Shirt, weiße Hose. Auf der Bühne im TiB werden später Lichter auf sie projiziert. Rot, blau. Die Musik im Hintergrund und starke Mädchen auf der Bühne.

Jede von ihnen wird auch beim nächsten Projekt dabei sein, zwölf weitere kommen dazu. In den Winterferien geht es los. Nach kurzer Zeit waren alle Plätze belegt. Aber für jüngere Kinder hat Anja Fischer noch eine gute Nachricht: „In der zweiten Ferienwoche fahren wir mit Kindern im Grundschulalter in den Töpelwinkel. Unter dem Titel ’Ma(h)lzeit’ dreht sich alles um Ernährung. Dort gibt es noch freie Plätze.“ Wer dabei sein möchte, kann sich telefonisch unter 03431/605317 oder per E-Mail unter der Adresse anmeldung@treibhaus-doebeln.de melden.

Von Stephanie Helm