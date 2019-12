Starke Nachfrage: Ostrau etabliert zwei neue Wohngebiete

Die Nachfrage nach Bauland in der Gemeinde Ostrau steigt. Immer mehr junge Leute und Familien wenden sich an die Verwaltung, um sich nach freien Flächen zu erkundigen. Einige wenige gibt es derzeit noch. Darunter in den Ortsteilen Zschochau und Schrebitz, aber auch in Ostrau selbst. Beispielsweise am Eichenweg, wo ein Bauplatz derzeit in Benutzung ist und Platz für zirka drei weitere wäre.

Die Gemeinde selbst bietet noch Bauland in Zschochau an. Zwei Flurstücke könnten in einzelne Parzellen unterteilt werden. Das Gebiet ist erschlossen. Der Preis pro Quadratmeter beläuft sich auf zirka 35 Euro. Weitere Bauflächen sind in Privatbesitz.