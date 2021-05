Hartha

“Es war schon sehr komisch seine Schülerinnen und Schüler das erste Mal auf dem Bildschirm kennenzulernen“, berichtet Mareike Gerhardt. Die 27-Jährige hat ihre neue Stelle am Martin Luther-Gymnasium in Hartha am 1. Februar begonnen - mitten in der erneuten Schulschließung.

Eine Fachlehrerin für Biologie und Chemie der Schule war zum Jahresende in Rente gegangen. „Wir waren sehr glücklich, dass sich Mareike Gerhardt bei uns beworben und auch für uns entschieden hat“, erzählt die Schulleiterin Heike Geißler erfreut. In der Vergangenheit war es schon ein Problem, dass Stellen nicht gleich besetzt werden konnten, gibt sie zu. Man versuche dann Lösungen im Haus zu finden, manchmal würden sogar Kollegen von den Schulen im Umkreis einspringen. „Im vergangenen Jahr erhielten wir Unterstützung im Fach Physik aus Döbeln.“

Vom ländlichen nach Potsdam - und zurück

Die junge Lehrerin ist im östlichen Leipziger Umland aufgewachsen. Zum Studium zog es sie weiter weg. In Potsdam studierte sie Biologie und Chemie. Für das Referendariat wollte sie gerne wieder zurück nach Sachsen, auch weil die Lehrerausbildung hier noch 18 Monate dauert und nicht wie in Brandenburg seit 2019 auf zwölf Monate gekürzt wurde. Beworben hatte sie sich in beiden Ländern. Schließlich kam das Angebot aus Oschatz, das sie auch annahm.

„Mir hat es sehr gut gefallen an der Schule, aber nach dem Referendariat gab es keine freie Stelle für meine Fächer“, berichtet sie. An der Schule wäre sie gerne geblieben - in Sachsen wollte sie auf jeden Fall bleiben. Anders als viele andere junge Menschen, zog es sie jedoch nicht etwa nach Leipzig. „Ich habe in Potsdam studiert und es war eine schöne Zeit, aber mir gefällt es im ländlichen. Auch aus dem Umland ist man schnell in Leipzig ob mit Bahn oder Auto“, sagt sie.

Aus Hartha gab es dann bald die Zusage, im fließenden Übergang zum Referendariat. Und auch das Harthaer Gymnasium musste nur einen Monat überbrücken, bis Mareike Gerhardt die neue Stelle antrat. „Ich wurde hier sehnlichst erwartet“, erzählt sie lachend. „Ich bin von der Schulleiterin Geißler und vom Kollegium herzlich aufgenommen worden - wenn auch etwas anders als sonst“.

Digitales Kennenlernen

Seit Februar lehrt sie am Martin Luther Gymnasium die Fächer Biologie und Chemie in acht Klassen von der Klassenstufe sieben bis zehn - und die meiste Zeit vom Homeschooling aus. „Es ist schon komisch, die Jungen und Mädchen statt persönlich, nur am Bildschirm kennenlernen zu können“. Die meisten würden zwar teilnehmen können, aber manchmal sei die Internetleitung instabil oder einige schalten ihre Kamera aus.

Ihr Referendariat fiel in den ersten Lockdown und sie konnte damals schon Erfahrungen im Digitalen sammeln. Aber dort kannte sie die Schülerinnen und Schüler bereits, bevor das Homeschooling begann. „Man kann nicht jede Stunde als Videokonferenz abhalten. Manchmal passt es vom Stoff her nicht. Und die Schülerinnen und Schüler können nicht den ganzen Tag vor dem Laptop sitzen und immer voll konzentriert dabei sein.“ Manchmal merke sie, dass die Luft auch einfach raus ist. „Ich weiß, dass meine Fächer nicht die einzigen sind.“ Sie wünsche sich nur manchmal, dass die Kinder und Jugendlichen nicht zu lange an einer Aufgabe verzweifeln sollen. „In der Schule bin ich für sie auch für Fragen erreichbar. Das geht nun über Lernsax oder E-Mail.“ So können sie sich sogar für eine Videosprechstunde verabreden.

Nur kurze Präsenzphase

Ihre Schülerinnen und Schüler konnte sie nur etwa vier Wochen in der Schule direkt kennen lernen. Gerade in Chemie ist der Präsenzunterricht besonders wichtig: „Experimente mit den besonderen Materialien wie Pipetten und Büretten, sowie chemischen Stoffen können nicht zu Hause gemacht werden. Wir können Höchstens die Vor- und Nachbereitungen durchgehen“.

In den Wochen vor Ort in der Schule, nutzte Mareike Gerhardt die Möglichkeit für die aus, dass sie Experimente durchführen konnten. Dabei gibt es auch komische Momente. Wenn nach dem Anzünden des Bunsenbrenners das Streichholz wegen der Maske nicht ausgepustet, sondern ausgewedelt werden muss.

Ausgleich sucht die junge Lehrerin beim Tennis. In der Jugend hatte sie jahrelang gespielt, aber das Hobby während des Studiums etwas aus den Augen verloren. Zu Beginn ihres Referendariats hat sie wieder zur gelben Filzkugel gefunden - möchte auch gerne dabei bleiben. In ihrem Verein fühlt sie sich angekommen und spielt so oft es die Zeit erlaubt.

Klassenzimmer statt Labor

Für Naturwissenschaften hat sich die 27-Jährige schon immer interessiert und ihr auch damals in ihrer Schulzeit am meisten Spaß gemacht. „Einen großen Anteil an meinem Berufswunsch hatte auch meine damalige Bio- und Chemielehrerin. Verstärkt hat sich das dann in verschiedenen Praktika und auch in naturwissenschaftlichen Wettbewerben“, erzählt sie. Allerdings habe sie auch gemerkt, dass die Arbeit in der Forschung, im Labor nichts für sie ist. „Mir hat der soziale Aspekt, der Kontakt zu anderen Menschen gefehlt“, erklärt sie. So sei der Wunsch, Lehrerin zu werden, gereift. Und ist mit viel Engagement in ihrem Beruf dabei. Wenn noch nicht ab diesem Sommer dann im darauffolgenden Schuljahr sogar zusätzlich zur Fachlehrerin auch als Klassenleiterin.

Wie wird man Lehrerin oder Lehrer? In der Woche der offenen Unternehmen in Mittelsachsen bietet das Harthaer Gymnasium eine Informationsveranstaltung zum Lehrer/innenberuf an. Am 24. Juni um 14 Uhr geht es darum, was den Beruf ausmacht, welche Zugangsvoraussetzungen es gibt und wie der Weg dorthin verläuft. Anmeldungen sind hier oder auf der Website www.wirtschaft-in-mittelsachsen.de/schueler/woche-der-offenen-unternehmen.html möglich

