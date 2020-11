Start für Lüttewitzer Hortanbau im November

Lüttewitz

Dass der Lüttewitzer Hortanbau zum Schulbeginn in diesem Jahr fertig sein würde, war sicher der Wunsch aller Beteiligten. Realistisch aber war dieses Denken nicht. Denn erst im Januar dieses Jahres hatte die Gemeinde den Förderantrag für das 300 000 Euro teure Projekt gestellt. „Da war es völlig utopisch, dass man überhaupt in diesem Jahr fertig werden kann“, sagt Bürgermeister Dirk Schilling ( CDU). Aktuell ist noch nicht einmal mit dem Bau begonnen worden. Doch es geht voran – diese Woche soll der Bauablaufplan stehen und dann kann es theoretisch losgehen.

„Das sind doch bloß drei Wände“ mag manch einer denken, angesichts des Vorhabens und der Zeit, die es für die Umsetzung braucht. Doch Fakt ist: Frühestens im nächsten Jahr kann der Anbau fertig sein. Geplant ist ein knapp 60 Quadratmeter großer Ergänzungsbau, in dem theoretisch zusätzlich 24 Kinder untergebracht werden können. Im Januar war der Leader-Förderantrag gestellt worden, im März gab es ein positives Votum, woraufhin der eigentliche Antrag gestellt erden konnte. Der ist jetzt durch, die Bewilligung steht zwar noch aus, aber man könne mit dem bau beginnen, erklärt Dirk Schilling das etwas zähe Vorankommen. 200 000 Euro werden über das Leader-Programm bereit gestellt, das sind 80 Prozent Förderung. Im Juni hatte der Gemeinderat die Vergabebeschlüsse gefasst. Acht Ausschreibungen hat es gegeben für die einzelnen Gewerke, die mit im Boot sitzen. Und die schließlich zu koordinieren ist einer der Punkte, warum manche Dinge etwas mehr Zeit brauchen, gleich wenn es alles Firmen aus der Region sind, die in Lüttewitz bauen. „Da spielen auch Materialbestellungen eine Rolle, die auf sich warten lassen. Die Firmen haben alle Lieferschwierigkeiten.“ Für etwas zeitlichen Stau gesorgt haben auch fehlende Unterlagen zum Grundstück. „Es musste erst herausgefunden werden, wo die Grundleitungen verlaufen, um einen Fundamentplan erstellen zu können.“ Jetzt ist alles freigelegt, was freigelegt sein muss. Die Statik steht und noch im November soll mit dem Bau begonnen werden. „Wir müssen uns an der Realität orientieren“, sagt Schilling und betont, dass man insgesamt mit allen Abläufen dennoch schnell gewesen sei. Auch wenn es nach Außen hin nicht so scheine.

Anzeige

Dem gestiegenen Bedarf im Hort „Freche Stifte“ kommt die Gemeinde Zschaitz-Ottewig mit einem Erweiterungsbau an das bestehende Gebäude nach. Zwölf zusätzliche Plätze werden schon jetzt gebraucht. Mit dem Anbau soll ein 57 Quadratmeter großer Raum entstehen, der bei Bedarf auf die Hälfte abgeteilt werden kann.

Von Manuela Engelmann-Bunk