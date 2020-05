Scharfer Schulstart in Leisnig und Sitten: Sonnabend Telefon-Hotline

Leisnig

Damit zu den Hofpausen die einzelnen Klassen genug Platz haben, um die Abstandsregeln einhalten zu können, gibt es einen genauen Zeitplan, wann wer auf den Schulhof der Grundschule in Leisnig darf. Das erläutert die Schulleiterin Sylke Rasch.

„Da jetzt sehr viele Informationen auf die Eltern einströmen, haben wir uns dazu entschlossen, am Sonnabend eine Telefon-Hotline zu schalten“, so die Schulleiterin weiter. Zwischen 9 Uhr und 11 Uhr kann die Telefonnummer 034321/13 533 gewählt werden.

Alles übersichtlich auf Schulseiten im Internet

Ob Spielplatz oder Fußballplatz, jedes Kind soll die Möglichkeit haben, mal einen der speziellen Bereiche auf dem Schulhof nutzen zu können. Was auf die Eltern zukommt, zum Beispiel zu den Themen Gesundheitsnachweis, Schülerbeförderung, Betreuungszeiten oder Mittagessen, bekamen diese in Form von Elternbriefen bereits zugeschickt. Die Informationen wurden in einer Gruppe des Messengers Whatsapp weiter gegeben. Außerdem sind alle Dokumente beziehungsweise Anweisungen in Form von PDF-Dateien im Internet einsehbar.

