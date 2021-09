Startschuss für Westewitzer Wohngebiet

Westewitz

Eigentlich sollten die Arbeiten fürs neue Westewitzer Wohngebiet „Am Kirschberg“ schon Mitte September starten. „Das wird sich wohl aber bis in den Oktober verschieben“, sagt Steffen Naumann-Delmare. Er ist einer der Investoren und beim offiziellen Spatenstich am Mittwoch dabei. „Es ist gerade ein bisschen schwierig mit den notwendigen Lieferketten“, sagt er.

Die zeitliche Verzögerung lässt sich verschmerzen. Genau genommen wartet man schon seit den 80er Jahren auf das Wohngebiet. Damals wurden erste Überlegungen unternommen. So richtig passiert ist aber erst in den vergangenen zwei Jahren was. Maßgeblich verantwortlich dafür ist die Gemeindeverwaltung um Bürgermeister Jörg Burkert (Freie Wähler). „Da wurde sich richtig ins Zeug gelegt“, sagt der Investor. Mittlerweile hat er alle erforderlichen Genehmigungen in der Tasche, der Bebauungsplan ist so gut wie durch.

Auch Archäologin Dr. Saskia Kretschmer war beim Spatenstich dabei. Sie leitete die Ausgrabungen auf dem Baufeld in den vergangenen Monaten. Jetzt machen sie und ihr Team Platz für die Erschließung des Gebiets. Erst wenn das abgeschlossen ist, will Investor Steffen Naumann-Delmare ganz offiziell in den Verkauf der insgesamt 16 Baugrundstücke gehen. Elf Interessenten haben sich schon gemeldet. Sechs, vielleicht sieben Grundstücke sind mit großer Wahrscheinlichkeit schon weg.

Von Stephanie Helm