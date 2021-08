Statiker muss Roßweiner Destille unter die Lupe nehmen

Roßwein

Roßweins Destille gibt es nicht mehr. Zumindest der größte Teil des unter Denkmalschutz stehenden alten Gebäudes ist nun weggerissen. Alte Mauern sind trotzdem noch da und werden auch zukünftig an das zuletzt verfallene Objekt erinnern. Ganz abgeschlossen sind die Abrissarbeiten allerdings noch nicht. Denn während dieser wurde festgestellt, dass die angrenzenden Häuser keine eigenen Giebelwände haben. „Beim Abbruch sind Stellen aufgetaucht, von denen man vermutet hat, dass es sich um Tapete handeln könnte“, sagt Roßweins Bauamtsleiter Dirk Mehler. „Damals hat man eben nicht mit Brandmauern gebaut.“

Also mussten die Giebel der Destille stehen gelassen werden, um an den bewohnten Nachbarhäusern keinen Schaden zu verursachen. Aktuell ist ein Statiker mit der Prüfung beauftragt. Wahrscheinlich werden in die Giebelwände der Destille Träger eingezogen und eine Wand davor geblendet, damit in Zukunft alles ordentlich aussieht. Momentan sind die Giebelwände mit Planen zugehangen, um die Feuchtigkeit von dem alten Mauerwerk fernzuhalten und es zu schützen. „Bei Baustoffen aus dem Jahr 1907 ist eben auch viel Lehm dabei.“

Durch diesen „Zwischenfall“ sind nun auch die Kosten für den Rückbau der Destille gestiegen. Noch lägen keine genauen Zahlen vor, doch in der Stadt rechnet man mit rund 30000 Euro, die mehr anfallen. Wer das zahlt? Zum Glück für Roßwein ist der Abriss ein Förderprojekt und auch die zusätzlichen Kosten sind förderfähig, so dass die Stadt vergleichsweise wenig selbst draufzahlen muss. In Zukunft soll auf der Abbruchstelle hinter den verbliebenen Mauern der Destille ein Parkplatz entstehen.

Von Manuela Engelmann-Bunk