Steffen Ernst: „Es war ein Messer in der Schule. Das ist das Schlimme.“

Waldheim

Zwei Jugendliche kaspern rum, kampeln miteinander im Klassenzimmer. Ein dritter filmt mit dem Mobiltelefon. Das Schockierende dabei: Einer der Achtklässler hat ein Messer in der Hand. Zwar sieht die Szene gestellt aus und der andere, vermeintlich mit dem Messer angegriffene Schüler lacht. Aber verstörend wirkt sie trotzdem. Bevor das Video lvz.de vorlag, kursierte es bei Rechtsradikalen in der Region Döbeln. Die neue Partei „Freie Sachsen“, vom Verfassungsschutz als rechtsextremistisch eingestuft, und ein Döbelner NPD-Kader teilten ein Bild aus dem Video in den sozialen Netzwerken im Internet. Der Junge mit dem Messer ist aus Syrien. 

Das regte viele auf und sorgte für Schlagzeilen. „Es war ein Messer in der Schule. Das ist das Schlimme“, sagt Waldheims Bürgermeister Steffen Ernst (FDP) dazu. Er kann die Eltern von Oberschülern gut verstehen, die sich deswegen Sorgen machen. Gleichwohl sieht der Bürgermeister den nicht ernsthaften Charakter des Filmchens, den er sich ebenfalls angesehen hat. Trotzdem reagiert die Stadt. „Wir haben uns mit der Polizei und der Oberschule verständigt und weitere Maßnahmen eingeleitet. Wir sehen uns als Schulträger mit in der Verantwortung“, sagt der Bürgermeister. In der kommenden Woche sollen weitere Gespräche folgen. Für Steffen Ernst ist aber auch klar: „Es wird sich nicht zu 100 Prozent vermeiden lassen, dass Schüler in der Schule Messer tragen.“

Eyk Fechner, Waldheimer und Stadtrat der Partei „Die Linke“, hat sich ebenfalls zum Vorfall geäußert. Er zeigt sich besorgt über die vielen Kommentare in den sozialen Medien im Internet. „Was hier gerade in den modernen Medien breit getragen wird ist sehr beschämend. Das Erste was mir in die Nase fährt, wenn man die ganzen Kommentare liest, ist dieser besch****** Rassismus, der an den Tag gelegt wird. Geht gar nicht. Dann regen sich die Leute auch noch darüber auf, wenn sie als Nazi beschimpft werden. Ja damit muss man Rechnen, wenn man jemand auf Grund seiner Abstimmung herabwürdigt!“

Weiterhin regt Eyk Fechner auf, dass es sich um sehr junge Jugendliche handelt, über die rücksichtslos hergezogen wird. „Ja, die haben Flausen im Kopf und ja, machen manchmal sehr dumme Dinge. Die Kinder, die es betrifft, die schämen sich doch gerade in Grund und Boden – alle wie sie dabei waren. Da muss man sich doch als erwachsener Mensch nicht in aller Öffentlichkeit das Mundwerk drüber zerreißen“, sagt Eyk Fechner. „Und wenn Ihr Erwachsenen euch mal zurückerinnert, was in eurer Jugend alles für Sachen veranstaltet wurden, dann stellt ihr schnell fest, dass es zum Teil nicht viel besser war. Es hat eben nur keiner auf Video oder Bild festgehalten.“

Von Dirk Wurzel