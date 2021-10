Steigende Gaspreise – so sind die Döbelner betroffen

Döbeln

Bei der aktuellen Gaspreisdebatte lehnt sich Gunnar Fehnle, Geschäftsführer der Stadtwerke Döbeln, entspannt zurück. Er sieht aktuell die Strategie vieler kommunaler Energieversorgungsunternehmen bestätigt. „Wir spekulieren nicht mit Energie und Erdgas. Wir haben die Versorgungssicherheit im Blick.“ Das Tochterunternehmen der Stadt Döbeln hat auf der Grundlagen des Verbrauchs seinen treuen Tarifkunden bereits im vorigen Jahr die aktuellen Erdgasmengen am Markt gekauft. Somit ist bis Dezember der Preis für die Stadtwerkekunden stabil. Und auch für die Zeit danach dürften sich die Preissteigerung in engen Grenzen halten. Denn auch diese Margen für das nächste Jahr wurden vor den jetzigen Preisturbulenzen zu den da noch stabilen Gaspreisen geordert und bezahlt. Die jetzige Marktentwicklung, sollte sie so bleiben, schlüge sich also erst um ein Jahr verzögert auf die hiesigen Gaspreise nieder.

„Das machen die meisten Stadtwerke so. Sie zocken nicht und versuchen nicht Gewinne zu maximieren, sondern sie betreiben eine solide planbare Einkaufspolitik. Wenn das alle Gasanbieter so machen würden, gebe es keine Engpässe. Denn dann wären die Gasmengen gebucht auf der Grundlage der Nachfrage, die da ist“, argumentiert Gunnar Fehnle. Jetzt hätten sich viele andere Gasversorger, die in den Preisvergleichsportalen oft kurzfristig die vorderen Plätze belegen, einfach verzockt. Diese würden Kunden mit günstigen Preisen werben und dann die Gasmengen kurzfristig am Spotmarkt einkaufen. Sie spekulieren dabei auf kurzfristig günstige Preise. Lange Zeit war dieses Einkaufen zu Tagespreisen oft günstiger. Jetzt rächt sich das, weil die Preise am Spotmarkt um ein Vielfaches teurer geworden sind und sich sofort auf die Kunden dieser Anbieter durchschlagen.

Warme Wohnungen bleiben bezahlbar

„Früher als die Menschen mit Kohle geheizt haben, schippten sie den Kohlevorrat auch im Sommer in den Keller und nicht erst wenn der Frost schon da war“, vergleicht Fehnle die hauseigene Einkaufsstrategie. „Wir haben schon immer langfristig und transparent bestellt und unsere Preise gestaltet. Da zahlt sich eben die Kundentreue aus, weil sie uns Planungssicherheit beim Einkauf gibt. Zudem sehen wir uns als Unternehmen der Daseinsfürsorge, das nicht auf Gewinnmaximierung ausgerichtet ist. Unsere Gewinne fließen wieder in die Daseinsfürsorge, etwa das Stadtbad, das so für alle Bürger nutzbar bleibt“, so Fehnle.

Tino Hütter, Vorstand der Wohnungsgenossenschaft Fortschritt in Döbeln, kann auch für die Mieter der 1885 Wohnungen seiner Genossenschaft in Döbeln, Hartha und Ostrau Entwarnung geben. Die warme Wohnung bleibt auch in diesem Winter erschwinglich. Die WGF hat ihre Jahreskontingente bei den Stadtwerken Döbeln geordert, bevor der Gaspreis in die Höhe schnellte. „Hier bewährt sich unsere langjährige regionale Partnerschaft“, sagt der Vorstandschef.

Planungsunsicherheit bei der Wirtschaft

Thomas Kolbe, Geschäftsführer des Döbelner Briefkastenherstellers Max Knobloch Nachf. GmbH und Präsident der IHK Mittelsachsen sieht die aktuellen Energiepreise mit gemischten Gefühlen. Sein Unternehmen sieht sich in der Region verwurzelt und hat deshalb als Stadtwerkekunde seinen Erdgasbedarf schon 2020 zu den damaligen Preisen gesichert. Doch für die Wirtschaft generell seht er die extremen Preisschwankungen am Energiemarkt und vor allem beim Material als großen Unsicherheitsfaktor. „Das Material ist schon knapp und teurer. Jetzt kommen die Energiepreise hinzu. Wachsende Unternehmen treffen strategische Entscheidungen. Die sind jetzt gerade sehr schwer planbar.“

Sein Unternehmen hat gerade eine gute Marktsituation mit guter Nachfrage. Deshalb ist Thomas Kolbe durchaus optimistisch. „Wir versuchen jetzt unsere Materialversorgung für 2022 mit Rahmenverträgen zu sichern. Klar ist aber Stahl, Aluminium, Kunststoff sind teurer und es ist nicht absehbar, wo es hingeht. Sicher ist, die Preise werden kräftig steigen.“ Wichtig sei jetzt, dass die Bundespolitik nach der Wahl schnell entscheidungsfähig wird und klären kann, wohin es beim Mindestlohn, bei der CO2-Steuer oder den Energieumlagen geht.

