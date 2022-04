Steigende Inzidenz in Mittelsachsen

Mittelsachsen

Wie das Gesundheitsamt des Landkreises Mittelsachsen am Samstag vermeldet, wurden seit Pandemiebeginn 104.419 Fälle im Landkreis registriert. Neuinfektionen wurden in den letzten 24 Stunden bisher nicht gemeldet. Die Zahl der Menschen, die im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben sind, beträgt 993. Der Inzidenzwert laut Robert Koch-Institut liegt am Samstag bei 1315,2 (+70,3). Die Zahl der Patienten, die wegen Corona in den Kliniken im Landkreis behandelt werden müssen, liegt bei 50. Ein Patient muss beatmet werden (-1).

Von LVZ