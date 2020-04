Steina bekommt Straßenbeleuchtung

Hartha/Steina

Im Harthaer Stadtteil Steina soll es hell werden. Der Stadtrat hat zugestimmt, den dazu entsprechenden Auftrag zu vergeben. Konkret geht es dabei um den Bereich des Unterdorfes als ersten Bauabschnitt.

Drei Angebote habe es gegeben, erklärte Harthas Bürgermeister Ronald Kunze (parteilos) in der Stadtratssitzung. Davon habe ein Angebot sogar unter 9,7 Prozent unter der eigentlichen Kostenschätzung der Stadt gelegen. „Somit haben wir da sogar einen kleinen Puffer“, betonte er.

Langgezogenes Dorf ist Problem

Die Frage, ob es in Steina endlich auch Straßenbeleuchtung geben soll, liegt schon eine Weile bei der Stadt. Die Diskussion dazu ist bekannt, die Problematik liegt nicht zuletzt an der Lage des Dorfes. Die ist weniger zentriert, sondern in zieht sich entlang der Dorfstraße in die Länge. Zwei Jahre lang sei die Umsetzung der Beleuchtung immer wieder Thema gewesen, erklärte dazu auch Harthas Bauamtsleiter Ronald Fischer.

Die Versorgung sei, durch die längliche Lage des Dorfes, komplexe. Außerdem sei nach diesem Bauabschnitt noch lange nicht alles fertig in Steina. Auch im Oberdorf sollen, wenn es nach dem Bauamtsleiter und Bürgermeister geht, Straßenbeleuchtungen installiert werden. Finanziell und aufgrund des Umfanges müsse dabei jedoch in Etappen gehandelt werden. Weil es für solche Vorhaben kaum Fördermittel gibt, sei daher auch die Finanzierung nicht einfach. Der Ausbau um Unterdorf jedoch wird mit Fördermitteln aus dem Leader-Programm unterstützt.

Leerrohre im Oberdorf liegen

Wann der Ausbau im Oberdorf geplant wird, ist unklar. Weil dort jedoch bereits leere Rohre für die Versorgung installiert sind, könnte diese Straßenbeleuchtung etwas kostengünstiger werden als im jetzigen Unterdorf, erklärte Fischer dazu. Der Beschluss für das Unterdorf wurde einstimmig angenommen. Wann mit dem Ausbau konkret begonnen wird, ist noch nicht bekannt.

Von Vanessa Gregor