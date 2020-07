Leisnig

Das Sommerfest 2020 ist nach Monaten erstmals wieder eine Gelegenheit, die breite Öffentlichkeit einzuladen in das Hospiz und um Spenden zu bitten. Die Corona-Verbote haben das seit März extrem eingeschränkt. „Der finanzielle Einbruch an Spendenzuweisungen, den wir zu verkraften haben, ist immens“, sagt der Geschäftsführer der Einrichtung, Eiko Weber.

Menschen fürchten um eigene finanzielle Sicherheit

Diese Auswirkung der Corona-Beschränkungen sind nicht planbar, reißen in die wirtschaftliche Grundlage der Einrichtung ein riesiges Loch. Diana Fischer vom Lebenszeit-Vereinsvorstand kann das gut versehen: „Die Leute sind vorsichtig geworden, haben doch viele unter anderem wegen Kurzarbeit selbst Einbußen bei ihrem Einkommen abzufedern. Sie haben einfach Angst, sind vorsichtig, von ihrem Budget noch etwas abzugeben für eine Einrichtung der Sterbebegleitung.“

Was viele nicht wissen: Fünf Prozent der Kosten der stationären Hospiz-Plätze muss der Betreiber selbst aufbringen. Für das Leisniger Hospiz heißt das, etwa 70 000 Euro müssen jedes Jahr in Form von Spenden eingeworben werden.

Kliniken wiesen keine Patienten mehr zu

„Gemessen an den anderen Jahren liegen wir 2020 deutlich zurück“, sagt Weber. Es liege an der finanziellen Unsicherheit, der die Menschen durch die Corona-Einschränkungen ausgesetzt sind. Die andere Seite ist: Die Einrichtung mit ihren zwölf Zimmern sei über Wochen nur etwa zur Hälfte ausgelastet gewesen.

Kliniken, die in Größenordnungen Kapazität frei hielten für ein befürchtetes massenhaftes Aufkommen von Corona-Patienten, nahmen viel weniger Normal-Patienten auf, wiesen dem Hospiz demnach extrem weniger Normalpatienten zu. Auch der Kontakt in Pflegeheime brach ab, zudem zu Patienten, die zu Hause dem Tod entgegen gingen – allein.

Zugang zu Ärzten stark reglementiert

Da auch der Zugang zu Ärzten durch Hygieneregeln stark reglementiert und zurück gefahren wurde, Diagnosemaßnahmen wie beispielsweise das Mammografiescreening ausgesetzt wurden, blieb vieles unerkannt. Die schweren Fälle, für die ein Hospizaufenthalt vorbereitet werden müsste, werden nicht diagnostiziert.

Geschäftsführung sieht unsicherem Jahresende entgegen

Wie sich das weiter entwickeln werde, sei schwer absehbar. Im Hospiz am Hasenberg würden langsam wieder mehr Patienten zugewiesen, die Auslastung liege wieder bei etwa hundert Prozent. Das Loch in den Finanzen bleibt. Zum diesjährigen Sommerfest half unter anderem erstmals ein Flohmarkt, zusätzlich Geld einzuwerben. „Wie wir am Jahresende dastehen, werden wir später sehen,“ so Weber.

