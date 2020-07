Leisnig

Es wird ein Sommerfest geben am Hasenberg in Leisnig, auf dem Gelände der dortigen Hospiz-Einrichtung. Das Fest steht im Zeichen einer Normalität, die neu zurück gewonnen werden will – auch, weil die Hospizarbeit auf Mittel aus Spenden dringend angewiesen ist.

Sommerfest der Normalität

„Für das Hospiz und unseren neu gegründeten ambulanten Hospizdienst, sowie für unserer Vereinsarbeit, war und ist die Coronapandemie eine besondere Herausforderung“, sagt Diana Fischer vom Vorstand des Vereins Lebenszeit.

„Umso mehr freuen wir uns mit unserem umgeplanten Sommerfest, wieder ein Stück Normalität zurück zu holen und auch den zaghaften Versuch zu wagen, wieder Spenden für unsere Arbeit zu sammeln - auch mit dem Wissen, dass jeder in dieser Zeit mit besonderen Herausforderungen zu kämpfen hatte.“

Erstmals ein Flohmarkt

Gefeiert wird das Sommerfest am 10. Juni, 15 bis 19 Uhr. Es gibt einen kleinen Flohmarkt. „Wir freuen uns über jeden weiteren Stand und zahlreiche Flohmarktgäste“, so Fischer. Zur Stärkung stehen hausgebackenen Kuchen bereit. Erlöse und Einnahmen gehen zu Gunsten des Leisniger Vereins Lebenszeit.

Für das kulturelle Programm und den musikalischen Rahmen sorgen ein Zauberkünstler sowie ein Saxofonist. Bei schlechtem Wetter beziehungsweise Regen wird der Flohmarkt auf einen späteren Zeitpunkt verlegt.

Anmelden per Telefon oder persönlich

Gefeiert wird nach den Vorgaben des vorgehaltenen Hygienekonzeptes. Wer sich noch für den Flohmarkt anmelden oder etwas zum Fest nachfragen möchte, wendet sich telefonisch an Ina Marhoffer unter der Nummer 034321/ 688 257 oder persönlich im BeratungsZentrum Lebenszeit, auf der Chemnitzer Straße 3 in Leisnig.

Von Steffi Robak