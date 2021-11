Stern oder natürliche Spitze – Bauhof bastelt am Döbelner Baum

Döbeln

„Dieser Baum ist eine Herausforderung“ , das sagt Döbelns Kulturamtsleiterin Angela Petzold. Nach dem Spitze und einige Äste beim Transport am Dienstag brachen, wurde improvisiert. „Die befestigte Spitze sah aus Richtung Straße des Friedens noch recht schief aus. So haben wir am Mittwochmorgen versucht, sie nochmals zu richten. Außerdem hatten wir den Gedanken, einen Stern als Spitze zu montieren. Das sah aber nicht so gut aus, wie wir gehofft hatten“, schildert die Kulturamtsleiterin. Die zwölf Meter hohe Blaufichte steht nun wie sie soll und sieht mit der neu angeschafften Lichterkette auch recht ansprechend aus.

So schlecht sieht das Ergebnis gar nicht aus. Quelle: Sven Bartsch

Größere Kerzen mit LED-Glühlampen ersetzen die netzartige Lichterkette mit den vielen kleinen Lämpchen aus dem Vorjahr. Bauhofmitarbeiter schmückten noch das Umfeld des Baumes und stellten einen Jägerzaun darum. Auch der Stadtwerbering verteilte gestern Weihnachtsbäumchen zum Schmücken der 60 Mitgliedgeschäfte im Stadtzentrum. Wenn schon kein Weihnachtsmarkt stattfinden kann, soll die Innenstadt wenigstens weihnachtlich geschmückt sein und leuchten.

Von Thomas Sparrer