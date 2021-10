Hartha

Wie zahlreiche andere Sternenfreunde in Deutschland öffnete auch die Sternwarte Hartha am Samstag ihre Tore – und hatte gleich doppelten Grund zum Feiern. Denn neben dem bundesweiten Astronomietag begeht der 1996 gegründete Sternwarten-Verein in diesem Jahr sein 25-jähriges Bestehen. Nachdem der Tag der offenen Tür im Frühjahr wegen Corona noch ausfallen musste, freuten sich die Vereinsmitglieder auf einen großen Besucherandrang.

Sonnenuhr-Bastelstunde und Animationsfilm

Vor allem für die Kleinen wurde viel geboten. Ausgerüstet mit Schere und Kleber probierten sich Paulina und Emily, die gemeinsam mit ihren Eltern die Sternwarte besuchten, am Sonnenuhren basteln. „Wenn man basteln kann, ist es gar nicht so schwer“, meinte die achtjährige Pauline, die ihre Sonnenuhr im Freien anschließend gleich auf ihre Funktionsfähigkeit testete – und alles richtig gemacht hatte. Großer Beliebtheit erfreute sich auch der Animationsfilm über Flappi, die Fledermaus, die auf einen Flug über den Nachthimmel spielerisch die verschiedenen Sternbilder kennenlernte.

Die achtjährige Paulina (links) und die fünfjährige Emily basteln Sonnenuhren. Quelle: Simon Ecker

„Die Kinder und Jugendlichen sind unsere Zukunft“, betonte Rico Raudzus, stellvertretender Vorsitzender des Sternwartenvereins, der aus rund 25 Mitglieder besteht. Zum harten Kern gehören acht bis zehn Leute, unter ihnen Raudzus Sohn Dennis. Der 17-Jährige begeistert sich schon seit dem Kindergarten für Astronomie, im Verein engagiert er sich seit 2015.

Himmelsbilder zum Staunen

Besonders angetan haben es dem Döbelner momentan Zeitraffer-Aufnahmen vom Sternenhimmel, die er am Computer später so nachbearbeitet, dass der Lauf der Sternbilder über den Horizont sichtbar wird. Nebenher experimentiert Dennis mit so genannten Star Trails (dt. Sternspuren). Dazu richtet er eine Kamera die ganze Nacht über auf einen bestimmten Punkt. Und durch die Erddrehung verschwimmen die Sterne dann zu lang gezogenen, kreisförmigen Linien.

Mit Star-Trail-Aufnahmen entstehen Bilder wie diese vom Nachthimmel. Quelle: Simon Ecker

Einen Blick auf die Sonne werfen

Doch die Harthaer Astronomen sind nicht nur in der Nacht aktiv. Am Tag lässt sich die Sonne mit einem Spezialteleskop beobachten. Nachdem es morgens noch weitestgehend bewölkt war, zeigten sich im Laufe des Nachmittags glücklicherweise immer mal wieder kleinere blaue Löcher, in denen die Sonne hervorlugte. Da hieß es schnell sein. Mit bis zu 150-facher Vergrößerung konnten die Besucherinnen und Besucher den Feuerball beobachten – und mit etwas Glück sogar Sonnenflecken oder -eruptionen entdecken.

Bürgermeister Kunze und die Sternwarte

Auch Harthas Bürgermeister Ronald Kunze ließ es sich nicht nehmen auf dem Harthaer Kreuz vorbeizuschauen und schwelgte in Erinnerungen. „Ich hatte in der Sternwarte früher noch Astronomieunterricht als Schulfach“, erzählte Kunze.

Wer noch weiter in der Vergangenheit zurück gehen wollte, der konnte einen Blick in die ausliegenden Fotoalben werfen – bis zum Bau der Sternwarte im Jahr 1956. Alles musste damals aus eigener Hand errichtet werden, Schritt für Schritt wurde das Gebäude in den folgenden Jahrzehnten erweitert.

Hightech-Teleskope, die sich selbst ausrichten

Hightech-Teleskope gab es damals freilich noch nicht. Heutzutage lassen sich Teleskope auf nahezu jedes Objekt automatisch programmieren. Egal, ob die Sonne, andere Sterne oder bestimmte Planeten. „Wir können unsere Teleskope anhand von Koordinaten auf rund 24.000 verschiedene Objekte ausrichten“, erklärt Dennis Raudzus. „Anschließend folgen sie von selbst deren Lauf über den Himmel.“

Von Simon Ecker