Hartha

Eine Stunde Vorbereitungszeit hat es gebraucht, dann hat Rico Raudzus das Sonnenteleskop auf dem Vereinsdsdach der Sternwarte in Hartha aufgebaut. Er und einige Vereinsmitglieder wollen die partielle Sonnenfinsternis beobachten.

Wetter nicht optimal

Die Wolken trüben kurzzeitig den Blick auf die Sonnenfinsternis. An diesem Teleskop wurde ein rote Filter angebracht um den Mondschatten auf der Sonne sichtbar zu machen. Quelle: Sven Bartsch

Der Mond schiebt sich dabei auf einer Linie zwischen Sonne und Erde. Durch den Schatten des Mondes ist die Sonne nur noch teilweise sichtbar – in Sachsen wird die Bedeckung zehn bis 15 Prozent betragen. Bei einer totalen Sonnenfinsternis wäre sie für einen Moment komplett verdeckt. „Wir haben doch noch ziemlich Glück. Anfang der Woche sagte der Wetterbericht noch einen bedeckten Himmel an“, so der Vorsitzende Raudzsus. Am Donnerstagmittag hängen nur wenige Wolken am Himmel.

In der Vorbereitung überprüft auch sein Sohn Dennis die Spiegelreflexkamera mit einem 400 mm Brennweitenobjektiv. Er hat die Kamera so eingestellt, dass sie während der etwa eine Stunde andauernden Sonnenfinsternis alle 20 Sekunden ein Foto auslöst. Gegen 11.30 Uhr soll es losgehen. Das Sonnenteleskop ist an einen Laptop angeschlossen. Wegen der Helligkeit muss eine Decke über den Bildschirm und den Betrachter gelegt werden um zu erkennen, ob schon etwas zu erkennen ist. So langsam wird ein schmaler Schatten auf der Sonne sichtbar. Bei der Sonnenfinsternis steht der Mond in einer Linie mit der Sonne und wirft einen Schatten auf die Erde. Eine totale Sonnenfinsternis mit kompletter Abdeckung ist relativ selten. Am 11. August 1999 war die letzte in Deutschland zu sehen.

Zeitraffer der Sonnenfinsternis

Rico Raudzus von der Sternwarte Hartha konnte mit einem speziellem Sonnenteleskop die teilweise Sonnenfinsternis einfangen. Quelle: Sternwarte Hartha/Rico Raudzus

Dennis prüft zwischendurch seine Kamera. Und auch auf dem Laptop schiebt sich der Mond immer weiter über die Sonne. Der Höhepunkt der Sonnenfinsternis ist gegen 12.30 Uhr angesetzt. Und gerade dann schiebt sich doch eine Wolke vor. Ernüchterung bei den Hobbyastronomen, aber nur von kurzer Dauer. Nach der Finsternis ist aber nicht gleich Feierabend. Während Dennis Raudzus seine Fotos zu einer Zeitrafferaufnahme zusammenstellen will, überträgt Vater Rico die Sequenzen und rechnet die Fotos hochauflösend heraus. Diese müssen wiederum nachbearbeitet werden, was gerne einige Stunden in Anspruch nehmen kann.

Trotz Lockerung kaum Veranstaltungen im Sommer

Wegen der aktuellen Corona-Lage hat sich der Verein entschlossen, noch keine öffentliche Veranstaltung anzubieten. „Vor einigen Wochen sah die Lage noch ganz anders aus“, so Vereinsmitglied Marco Brennecke. „Wir benötigen eine Vorlaufzeit für die Planung und das Hygieneschutzkonzept.“ Die nächsten Veranstaltungen sind dennoch nicht in Sicht. In den Sommermonaten gehe die Sonne spät unter, der Himmel wird sehr spät und nie so dunkel wie in den Wintermonaten. Die ersten Vorbereitungen für die ab Oktober kommenden Vorträge und Himmelsbeobachtungen würden aber schon getroffen.

Der Verein der Hobbyastronomen betreibt seit 1996 die Sternwarte an der Töpelstraße 49 in Hartha. Der Verein zählt etwa 25 Mitglieder – von Schüler bis Senior. Diese können die Ressourcen vor Ort nutzen. Kommentar

Von Kathleen Retzar