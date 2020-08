Sternwarte Hartha ab Herbst wieder geöffnet

Döbeln

Gute Neuigkeiten für die Sternwarte Hartha. Nachdem die Corona-Pandemie vorzeitig der Saison ein jähes Ende bereitete, arbeiten die ehrenamtlichen Mitglieder nun daran, dass an der Töpelstraße bald wieder Familien und Schulklassen den Kosmos erkunden können. Die Vorbereitungen für eine neue Beobachtungssaison (2020/21) laufen bereits — inklusive einem für Corona angepasstem Hygienekonzept. Man befinde sich noch in den letzten Abstimmungen für einzelne Termine, sagt Marco Brennecke von der Sternwarte Hartha. Einen Start gibt es voraussichtlich schon: Freitag, 2. Oktober. Die entsprechenden Veranstaltungen werde man zeitnah veröffentlichen. Alle weiteren Infos gibt es auf der Facebookseite des Vereins oder im Netz unter www.sternwarte-hartha.de.

Bild aus 20 Einzelfotos

In der Sommerpause indes waren die Himmelsgucker der Region nicht untätig. In der vergangenen Woche richteten Sie ihre Teleskope und Kameras wieder in den nächtlichen Sternenhimmel. Ihr Beobachtungsobjekt: die Perseiden. Bis zu hundert Sternschnuppen waren dann pro Stunde in Richtung des Sternbild Perseus — von dem sie auch Ihren Namen haben — zu sehen. Jedoch nur bei gutem Wetter ohne Wolken und wenig Lichtverschmutzung. Wer sich dennoch mal etwas abseits der Stadt aufs Feld gestellt hat, konnte auf jeden Fall zwar nicht hundert aber dennoch eine ganze Menge erblicken.

Dieses wunderschöne Spektakel hat Rico Raudzus, Hobby-Astronom und Mitglied der Harthaer Sternwarte, mit seiner Kamera festgehalten. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag richtete Raudzus in Döbeln seine Spiegelreflexkamera ( Canon 650d) in den Nachthimmel. Das Bild entstand letztlich aus 20 kleineren Einzelbildern mit einer Belichtungszeit von je 20 Sekunden. Ihren Ursprung haben die leuchtenden Objekte im Kometen Swift-Tuttle, der in diesen Augusttagen besonders nah der Erde kam und dessen Staubpartikel letztlich in der Erdatmosphäre verglühten.

