Sternwarte Hartha muss vorerst schließen

Hartha

Die Sternwarte Hartha sagt alle Veranstaltungen bis zum 6. September ab. Bereits Anfang der letzten Woche zeigte sich Rico Raudzus aus dem Vorstand der Sternwarte besorgt, ob die Sternwarte in diesem Jahr noch Veranstaltungen anbieten könne. Besonders ein Vortrag für Kinder am letzten Freitag der Herbstferien lag ihm am Herzen. „Wir wollen die Kinder nicht hängen lassen“, sagte Raudzus. Doch jetzt sind die Bedenken vorerst Realität geworden. Natürlich sei man enttäuscht. Vor allem, weil laut Raudzus die kommenden Vorträge schon ausgebucht gewesen wären.

Die neue „Sächsische Corona-Schutz-Verordnung“ und die Allgemeinverfügung des Landkreises Mittelsachsen würden die Möglichkeiten für Zusammenkünfte und Ansammlungen im öffentlichen Raum stark einschränken. Die Sternwarte habe sich nun dazu entschließen müssen, alle anstehenden Veranstaltungen bis Anfang November abzusagen, heißt es in einer Pressemitteilung der Harthaer Astronomen. Es dürften nun maximal fünf Personen an Veranstaltungen der Sternwarte teilnehmen, sagt Rico Raudzus. Auch sei bei Vorträgen das stundenlange Tragen einer Maske für die Zuhörer und vor allem aber für die Redner unangenehm. Raudzus geht davon aus, dass noch weitere Veranstaltungen in diesem Jahr abgesagt werden müssen. Die Sternwarte ließ verlauten, dass das weitere Vorgehen an die Entwicklung des Pandemiegeschehens und an die gesetzlichen Vorschriften angepasst würden. Über neue Erkenntnisse wolle man zeitnah informieren.

Von Tim Niklas Herholz