Stille-Kapsel an dröhnender A14 bei Grimma

Grimma/Prösitz

Schritte neben der dröhnenden Autobahn in einen Raum der Stille eintauchen? Die Kasseler Künstlerin Anna Holzhauer arbeitet an der Umsetzung dieser Idee. Im kommenden Frühjahr soll ihr Raum als Kunstobjekt an der A 14 zum Perspektivwechsel einladen. Der als Kapsel konzipierte Körper wird zwei Monate lang in der Nähe von Mutzschen aufgestellt.

Nicht der erste Aufenthalt in Prösitz bei Grimma

Holzhauer, die von 2002 bis 2009 an der Kunsthochschule ihrer Heimatstadt Bildende Kunst studierte und sich danach ein Jahr lang als Meisterschülerin von Alf Schuler fortentwickelte,gehört zu den diesjährigen Stipendiatinnen des Künstlergutes Prösitz. Es ist nicht ihr erster Aufenthalt auf dem beschaulichen Dreiseithof. Schon 2014 ging sie hier ihrer Kreativität nach. Als sich Holzhauer im vorigen Jahr erneut für ein Stipendium bewarb, verbanden sich in ihrem Kopf bereits zwei Gedanken. Zum einen reizte sie eine „spezifische Arbeit für den Außenraum“, zum anderen erinnerte sie sich an die Geräuschkulisse, die Autobahn und Staatsstraße in Prösitz permanent liefern. „Ich hatte eine Ahnung, in meine Arbeit die sehr präsente A 14 einzubeziehen.“

Eine andere akustische Situation

Während ihres Aufenthaltes – zwei Wochen im Mai und jetzt zwei Wochen im September – formte sich schließlich die Idee, die Holzhauer schlicht „Raum“ nennt. Sie wolle an der dicht befahrenen Schnellstraße eine schlichte Skulptur schaffen, „in der eine andere akustische Situation herrscht“. Sie biete jenem, der die Schwelle überschreitet, eine Rückzugsmöglichkeit und beim Fensterblick auf die Autobahn eine andere Form der Wahrnehmung.

Auf dem Künstlergut Prösitz, das von Ute Hartwig-Schulz (l.) geleitet wird, arbeitet Anna Holzhauer an der Realisierung ihres Raums der Stille. Quelle: Frank Prenzel

„Ich biete einen anderen Fokus“, bekräftigt die 38-jährige vierfache Mutter, die als Dozentin an der Kunsthochschule Kassel ihren Lebensunterhalt verdient. Der Raum solle wie ein Unterschlupf, wie eine zweite Haut wirken.

Wenn für Holzhauer auch die künstlerische Arbeit und nicht der Umweltaspekt im Vordergrund steht, unterstützt sie doch die Bürgerinitiative gegen den Autobahnlärm. „Das fließt automatisch zusammen“, sagt die Hessin.

Kunstobjekt wird in Kassel Gestalt annehmen

Noch ist das Kunstobjekt nur auf Papier verewigt. Die Skulptur mit einem Fenster zur Straßenseite soll wie eine senkrecht stehende Kapsel wirken, nach jetzigen Vorstellungen etwa 2,30 Meter hoch und 1,60 Meter im Durchmesser. Zum Material stellt Holzhauer noch Recherchen an. Sie wird mit Glasfaser verstärkten Kunststoff arbeiten und im Inneren eine Dämmung herbeiführen. Gestalt annehmen wird das Kunstwerk in Kassel.

Skizze vom „Raum der Stille“, den die Kasseler Künstlerin Anna Holzhauer an der Autobahn bei Grimma schaffen möchte. Quelle: Anna Holzhauer

Unterstützung erhält Holzhauer vom Künstlergut Prösitz, das jetzt in Persona von Ute Hartwig-Schulz für das Material einen Förderantrag über 5000 Euro beim sächsischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst stellte. Mit Landwirt Steffen Richter sind die Bildhauerinnen wegen eines Standortes im Gespräch, der nahe der Autobahnabfahrt Mutzschen auf einem Feldweg gut zu erreichen ist. „Wir wünschen uns, dass der Raum der Stille gut genutzt wird“, so die Künstlergut-Chefin. Auch die Ausschilderung sei in Arbeit.

Kapsel steht während der Ausstellung an der Autobahn

Zeitgleich mit der Stipendiatinnen-Ausstellung im Grimmaer Rathaus soll der Raum der Stille im kommenden Jahr zum Betreten einladen – vom 14. März bis 5. Mai. Ihn dauerhaft aufzustellen, ist laut Hartwig-Schulz zu kompliziert. „Da bräuchten wir noch mehr grüne Stempel.“ Zumindest sei er in der Zeit als futuristischer Fremdkörper in der Landschaft auch von der Autobahn gut zu sehen.

Holzhauer, die zunehmend Kunstobjekte im Freien kreiert, stellt ihre Inspiration derzeit in der Grimmaer Hospitalkapelle vor. Dort präsentiert das Künstlergut Prösitz noch bis zum 30. September seine Ausstellung „Hier bin ich Mensch“ und will damit den Finger in eine offene Wunde legen. „Wir möchten mit der Ausstellung auf den Lärm der A 14 aufmerksam machen und Lösungsansätze vorstellen“, sagt Hartwig-Schulz. Es gehe darum, Menschen zur Mitwirkung anzuregen.

Bürgerinitiative „A Vierzehn Leiser Stellen“ auf Facebook

Die Ausstellung umfasst drei Teile. Neben Holzhauers Arbeit können sich die Besucher in das Projekt „vis A vis“ des Dresdner Bildhauers Ingo Güttler vertiefen. Der möchte eine 200 Meter langen Lärmschutzwand bei Prösitz verwirklichen, die wie ein aufgeklapptes Dorf aussieht. Ein Großteil der Ausstellung indes beschäftigt sich mit der Bürgerinitiative „A Vierzehn Leiser Stellen“, die auf ihrer Facebook-Seite schon rund 100 Freunde hat. Sie kämpft gegen den krank machenden Lärm der Autobahn.

Die Hospitalkapelle in der Leisniger Straße öffnet samstags und sonntags von 14 bis 17 Uhr.

Von Frank Prenzel