Region Döbeln/Mittelsachsen

Wahlsiegerin Carolin Bachmann (AfD) hatte am Sonntagabend nicht nur ihre Freude über den Erfolg ausgedrückt, sondern auch ihre Überzeugung darüber, dass die Wählerinnen und Wähler Mittelsachsens damit für den Wandel gestimmt haben. Auf die Frage, was sie nun zuerst in Berlin angehen will, sagte die Muldaerin: „Zu allererst geht es darum, den Bürgern ihre Grundrechte und ihre Freiheit zurückzugeben.“ Die 32-jährige AfD-Frau spielt damit auf die Maßnahmen zum Schutz vor der Corona-Pandemie an, die sie bereits bei einem Wahlkampfauftritt auf dem Döbelner Niedermarkt harsch kritisiert hatte. Immer wieder hatte es im Vorfeld der Wahl Seitenhiebe auf die Konkurrentin Veronika Bellmann (CDU) gegeben, auch unsachliche, wenn sie zum Beispiel davon sprach „nicht nur quatschen“ zu wollen. Jetzt bezeichnet sie sich im Gespräch als „jung und fit“ und trotzdem mit „genügend Lebenserfahrung“ ausgestattet, um in Berlin einen besseren Job machen zu können, als Bellmann. Das hätten die Wähler erkannt. „Ich werde ehrliche Politik machen“, betont Bachmann.

Carolin Bachmann zieht für die AfD in den Bundestag ein. Quelle: Stephanie Helm

Veronika Bellmann (CDU) ist die große Enttäuschung anzumerken, die Niederlage trägt sie dennoch mit Fassung: „Ich stecke den Kopf nicht in den Sand. Dafür bin ich Demokratin genug. Die Wähler haben entschieden, nun müssen sie auch damit zurecht kommen. Ich komme damit zurecht.“ Aus ihrem Bedauern macht Bellmann trotzdem keinen Hehl: „Es ist vor allem schade für die vielen Projekte für Mittelsachsen, die angelaufen sind und die ich nun nicht zu Ende bringen kann.“ Enttäuscht ist die 60-Jährige auch darüber, dass vom Wähler offenbar kaum honoriert wurde, dass sie häufig auch gegen die große CDU-Linie fuhr, wie bei der Corona-Politik. „Das persönliche zählt offenbar gar nicht mehr. Den Populisten sind Tür und Tor geöffnet.“ Besorgt ist sie in dieser Hinsicht, was die anstehende Landratswahl betrifft und die Landtagswahl 2024. Wie es für sie jetzt weiter geht: „Erst mal steht ein großes Aus- und Aufräumen in Berlin an. Leid tut es mir für meine Mitarbeiter.“

Veronika Bellman, CDU-Bundestagsabgeordnete a.D. Quelle: Gerhard Schlechte

Mittelsachsens SPD-Direktkandidat Alexander Geißler hat es vom Listenplatz neun aus nicht in den Bundestag geschafft. Dennoch ist er mit dem Ergebnis der Wahl – für seine Partei – vollkommen zufrieden. „Wir haben unsere Mandate verdoppelt und so eine Gestaltungsmacht im Bundestag. Dass es für mich nicht gereicht hat, ist ein kleiner Wermutstropfen.“ Viel trauriger allerdings seien die vielen Stimmen für die AfD in Mittelsachsen. „Das muss uns zu denken geben.“ Für Geißler ist nicht die AfD das Problem, sondern die Ursachen für das Wählerverhalten. „Ich glaube nicht dass viele die AfD wählen, weil sie besonders patriotisch sind, sondern weil sich viele nicht gehört fühlen.“ Daran müsse man unbedingt arbeiten, so Geißler, dessen Ansatz es ist, miteinander in Dialog zu treten.

Alexander Geißler kandidierte als Direktkandidat für die SPD. Quelle: Stefan Kraft

Sein Parteikollege Axel Buschmann, Stadt- und Kreisrat aus Döbeln, schätzt das ähnlich ein. „Das gute Ergebnis für die AfD heißt für die anderen Parteien, dass sie sich mehr anstrengen müssen.“ Viel ist seiner Ansicht nach der Corona-Pandemie und dem Umgang mit ihr zuzuschreiben. Man müsse die Leute mitnehmen, mehr erklären und begründen. Dies sei seiner Partei diesmal ganz gut gelungen. Auch Platz zwei in Mittelsachsen sei dafür ein Zeichen. „Ich hoffe, dass es uns jetzt gelingt, Olaf Scholz zum Kanzler zu machen, um eine neue, progressive Regierung bilden zu können.“

Axel Buschmann, Stadt und Kreisrat für die SPD. Quelle: Goetz Schleser

Sven Liebhauser (CDU), Oberbürgermeister von Döbeln hat das Wahlergebnis an sich nicht überrascht, dass es so deutlich ausgefallen ist, hingegen schon. „Die Wähler haben ein deutliches Votum abgegeben, das man mit Demut annehmen und respektieren muss.“ Man müsse dieses Ergebnis als Chance begreifen für einen programmatischen als auch personellen Neuanfang. Auch die mittelsächsischen Ergebnisse sind für Liebhauser ganz klar ein Ergebnis der Bundespolitik. Dass die CDU nun aus dem Ergebnis einen Regierungsauftrag ableitet, kann er nicht nachvollziehen. „Wir haben sehr stark verloren und müssen die entsprechenden Schlüsse ziehen. Ich sehe an dem Ergebnis, dass wir in die Opposition gehen müssen.“

Sven Liebhauser, Bürgermeister der Stadt Döbeln. Quelle: PF

Der mittelsächsische Europaabgeordnete Dr. Peter Jahr (CDU) sieht es genauso: „Für mich ist der Wählerauftrag, für die CDU im Deutschen Bundestag, für die nächste Wahlperiode klar: Konstruktive und kraftvolle Opposition. Das heißt, der Ball für Sondierungsgespräche liegt jetzt bei der SPD, den Grünen und der FDP.

Dr. Peter Jahr, Mitglied des Europäischen Parlaments. Quelle: Foto-Service EU-Parlament

„Die Leute wissen nicht mehr, warum sie uns wählen sollen“, sagt die mittelsächsische Landtagsabgeordnete und Kreisvorsitzende der Linken, Marika Tändler-Walenta, zum schlechten Wahlergebnis ihrer Partei. Bereits bei der Landtagswahl 2019 sei die Linke abgesackt. „Nun haben wir noch einmal deutlich verloren“, so Tändler-Walenta, die strategische Fehler ihrer Partei auf Bundes- und Landesebene einräumt und darauf verweist, dass es zu viele Personaldebatten gegeben hat und Die Linke eine „überalterte Partei“ ist. Dass die Linke durch den Einzug von DirektkandidatInnen trotzdem weiter im Bundestag sitzen kann, bezeichnet die Kreisvorsitzende als „Ehrenrunde“. „Wir müssen jetzt reagieren, nicht noch weitere Jahre ins Land gehen lassen.“

Marika Tändler-Walenta Quelle: Dirk Wurzel

Von Manuela Engelmann-Bunk, Olaf Büchel und Thomas Sparrer