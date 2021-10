Hartha

Der Motorsportclub Hartha (MSC) hat sein Möglichstes getan. Damit die 18. Auflage des Stock-Car-Rennens am letzten Oktoberwochenende stattfinden kann, wurde das Areal am Heegweg auf Vordermann gebracht. Gras und Sträucher mussten zurückgeschnitten, die Erde auf der Strecke aufgelockert werden. Auch an Fahrerinnen und Fahrern mangelt es nicht – die coronabedingt „nur“ 100 Startplätze waren im Nu weg. 1500 Zuschauer sollen das Spektakel bestaunen dürfen. Das einzige, was noch fehlt, ist die Genehmigung vom Gesundheitsamt.

Die Zeit drängt für den MSC

Ein entsprechendes Hygienekonzept für die Veranstaltung reichte der MSC vergangene Woche ein. Momentan befinde man sich mit dem Veranstalter in Abstimmung, teilte das Gesundheitsamt Mittelsachsen mit. Doch der MSC sitzt auf glühenden Kohlen. „Bis spätestens Anfang nächster Woche brauchen wir eine vorläufige Genehmigung“, erklärt der Vorsitzende Stephan Schäfer. Vor dem Rennstart müssten Rettungskräfte, die Feuerwehr und Streckenposten bestellt sowie die Versicherung angemeldet werden. „Bislang haben wir das alles vorangemeldet, aber irgendwann müssen wir auch die Verträge abschließen“, so Schäfer. Eine endgültige Genehmigung kann das Gesundheitsamt übrigens erst mit Inkrafttreten der neuen Corona-Schutz-Verordnung erteilen. Die aktuelle läuft am 20. Oktober aus.

Der Motorsportclub Hartha sucht eine neue Halle. Sven Borchert und der Vorsitzende Stephan Schäfer (rechts) müssen beim Sortieren auch einiges wegschmeißen. Quelle: Kathleen Retzar

Suche nach neuer Halle geht weiter

Während sich alle Blicke auf das Stock-Car-Rennen richten, hat der Verein eine weitere Herausforderung vor der Brust. Denn bis Ende des Jahres muss er aus der Lagerhalle an der Dresdner Straße raus. Eine neue Bleibe für die Stock-Cars, Ersatzteile und Werkzeuge ist noch nicht gefunden. „Momentan gibt es in der näheren Umgebung einfach keine freien Hallen“, erklärt Schäfer. Notfalls müsse man die Gegenstände erst mal in privaten Garagen zwischenlagern.

Von Simon Ecker