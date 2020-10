Stock-Car-Rennen in Hartha abgesagt

Hartha

Enttäuschung für alle Motorsportfans in der Region: Das beliebte Stock-Car-Rennen in Hartha wird absagen. Das hat der Motorsport-Club Hartha am Freitag in den sozialen Medien und auf seiner Homepage bekanntgegeben. Man habe einfach nicht die Möglichkeiten entsprechende Hygienemaßnahmen umzusetzen und müsse sich dieses Jahr geschlagen geben, heißt es in der Mitteilung.

Das Rennen sollte vom 23. bis zum 25. Oktober auf dem Veranstaltungsgelände Heegeweg stattfinden. Es hätte die 18. Auflage des jährlich stattfindenden Rennens sein sollen. Im vergangenen Jahr gingen rund 100 Fahrer in Hartha an den Start. Was die genauen Gründe fürdie Absage sind, wollten die Veranstalter auf Nachfrage noch nicht erläutern.

Von Tim Niklas Herholz