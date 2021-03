Straffer Zeitplan für Döbelns neues Schulzentrum

Döbeln

Der Zeitplan ist straff. Bis Anfang September will die Stadt Döbeln die Fördermittel für den Bau des neuen Schulzentrums Döbeln-Ost bei der Sächsischen Aufbaubank beantragen. Das setzt voraus, dass in den nächsten drei Monaten ein Planungsbüro auch eine detaillierte Kostenschätzung vorlegen kann, die dann die Grundlage für die Beantragung der Gelder bildet. Dafür muss ein Planungsbüro beauftragt werden. Passieren soll das am Donnerstagabend im Stadtrat.

43 Meldungen nach europaweiter Ausschreibung

Die Vorarbeiten dazu sind in der Verwaltung in den zurückliegenden Wochen geleistet worden. Das künftige Schulzentrum in Döbeln-Ost soll auf Grundlage des Entwurfes des Dresdner Architekturbüros O+M Architekten gestaltet werden. Dieses Architekturbüro ist es auch, an das am Donnerstagabend im Stadtrat zunächst der Auftrag für die Planung des Gebäudeobjektes gehen soll. Dieser Empfehlung der Verwaltung war ein aufwändiger Prozess vorausgegangen. Nach der europaweiten Ausschreibung der Planungsleistungen hatten sich 43 Unternehmen gemeldet. Europaweit hatte die Ausschreibung erfolgen müssen, weil die Planungsleistungen einen geschätzten Gesamtauftragswert von 1,8 Millionen Euro haben.

Nach Prüfung der eingegangenen Teilnahmeanträge durch die Projektbegleitung im Verfahren (HPM Dresden) hatten 28 Planungsbüros die Höchstpunktzahl der Bewertung erhalten. Per Losverfahren waren fünf Büros ermittelt worden, die schließlich zu den Vergabeverhandlungen eingeladen wurden und sich präsentieren durften. Die Bewertung erfolgte durch eine vierköpfige Jury. Auf Grundlage dieser Ergebnisse wird das Dresdner Architekturbüro nun als Empfänger des Planungsauftrages vorgeschlagen, da es laut Jury die bestmöglichste und wirtschaftlichste Leistung erwarten lässt.

Nächster Stadtrat bereits in zwei Wochen

Fasst der Stadtrat den entsprechenden Beschluss, muss das Planungsbüro bis Juli fertig sein. Dann kann der Fördermittelantrag fristgemäß gestellt werden.

Selbes Prozedere läuft aktuell für die Planung der Freianlage. In der heutigen Sitzung kann der Auftrag noch nicht vergeben werden, weil das Auswahlverfahren noch nicht abgeschlossen ist. Deshalb wird es bereits am 25. März den nächsten Stadtrat geben. Bis dahin muss die Vorlage stehen. Insgesamt 18 Unternehmen hatten bei der Ausschreibung für die Planung des Freigeländes Unterlagen eingereicht, nach der Auslosung waren fünf übrig, zwei davon haben inzwischen ihren Antrag wieder zurückgezogen, so dass die Stadt unter drei Kandidaten wählt.

Etwa zehn Jahre wird das Mammutprojekt die Stadt beschäftigten. Entstehen soll auf dem Gelände der jetzigen Grundschule Döbeln-Ost ein leistungs- und zukunftsfähiger Schulstandort. Geplant sind eine zweizügige Grundschule mit Hort und eine 1,5-zügige Lernförderschule ebenfalls mit Hort. Damit zieht in absehbarer zeit auch die Schlossbergschule nach Döbeln-Ost. Beide Schulgebäude werden komplett neu gebaut und erhalten die entsprechenden Sportstätten und Außenanlagen.

Von Manuela Engelmann-Bunk