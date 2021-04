Grunau/Niederstriegis

An der Kreisstraße K 7596 droht ein großer Baum auf die Straße zu fallen. Vom Ortsausgang Grunau bis zum Abzweig zur K 7530 – also Richtung Niederstriegis – musste der Landkreis als Baulastträger der Straße diese deshalb voll für den Verkehr gesperrt. Aktuell wird an der Lösung des Problems gearbeitet.

Von daz