Straße zwischen Massanei und Etzdorf wieder schmuck – mit einem Wermutstropfen

In zwei großen Abschnitten ist die Sanierung der Staatsstraße 36 zwischen Massanei und Etzdorf abgeschlossen. Durchgängig ist der eigentlich schnellste Weg von Waldheim nach Roßwein aber noch nicht befahrbar.

Neue Asphaltdecke, saubere Bankette, frische weiße Fahrbahnmarkierungen, erneuerte Leitplanken und Begrenzungspfosten. Es macht wieder richtig Spaß, mit dem Auto auf der S 36 zu rollen. Zwischen Massanei und Reichenbach ist die Piste für zügiges Fahren ausgebaut. An den Stellen, wo die Sicht eingeschränkt ist, weist der neue Mittelstreifen Überholverbote sowie Gebote zum Einordnen aus und am Abzweig Rudelsdorf gilt nach wie vor „70“.

Gesperrt wegen Brücke

In Reichenbach ist dann allerdings schon wieder Schluss. Wer in Richtung Etzdorf, Roßwein oder Nossen möchte, wird über Greifendorf und die B 169 umgeleitet, weil die Staatsstraße zwischen Reichenbach und dem „Grünen Haus“ bei Naundorf noch gesperrt ist. Der Grund: am Brückenbauwerk über den Eulitzbach in der Talsenke bei Reichenbach sind noch Sanierungsarbeiten erforderlich. Die Straße ist dort komplett aufgerissen. Die Gemeindeverwaltung Striegistal informiert darüber, dass der genannte Straßenabschnitt deshalb noch voraussichtlich bis Jahresmitte gesperrt bleiben muss. Ursprünglich war die Freigabe der gesamten, etwa sieben Kilometer langen Strecke für Mitte Mai vorgesehen. Daraus wird nun nichts.

Hier ist Schluss. Zwischen „Grünem Haus“ bei Naundorf und Reichenbach muss erst noch die Brücke über den Eulitzbach saniert werden. Quelle: Olaf Büchel

Abbiegespur am Steinbruch

Vom „Grünen Haus“ bis Etzdorf, Abzweig Böhrigen, ist aber ein zweiter großer Abschnitt ebenfalls schon fertig. Gut ausgebaute Kurven schlängeln sich hinab ins Striegistal. Für die Zufahrt zum Steinbruch der Firma Geiger gibt es jetzt eine Linksabbiegespur in die sich die Lkw einordnen können, was den Verkehr an dieser Stelle flüssiger macht und eine Gefahrenstelle beseitigt.

Einfacher als gedacht

Während es anfangs auch aus der Gemeinde Striegistal Kritik daran gab, dass für die Arbeiten die gesamte Strecke zwischen Etzdorf und Massanai voll gesperrt wurde, statt die Staatsstraße abschnittsweise dicht zu machen, scheint das nun vergessen. Im aktuellen Amtsblatt bedankt sich die Gemeinde beim Landesamt für Straßenbau und stellt fest: „Das Bauvorhaben war insgesamt weniger kompliziert, als gedacht.“ Das habe am ausbleibenden Winter, an dem geringeren Verkehrsaufkommen durch die Corona-Pandemie und dem Wegfall der Schulbusverbindungen gelegen.

Eltern hatten Ärger

Gerade Naundorfer Eltern hatten aber im Zusammenhang mit der Baumaßnahme noch vor der Schulschließung einigen Ärger mit den getroffenen Schulbusregelungen. Sie mussten ihre Kinder nach Böhrigen zur Bushaltestelle schicken oder bringen. Ein Kind verletzte sich, weil es auf dem Weg dorthin mit dem Fahrrad stürzte.

