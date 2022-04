Straßen in Schlagwitz und Rittmitz werden geflickt

Schlagwitz/Rittmitz

Immer mal wieder legte die Gemeinde Ostrau an der Druchgangsstraße in Schlagwitz selber Hand an, um die Risse in der Straßendecke zu flicken. Mittlerweile sind die Schäden so stark, dass eine Baufirma ran muss. Konkret betrifft das den Abschnitt ab der Kreuzung zur Sandgrube bis zum Ortsausgang in Richtung Rittmitz. Dort ist die Asphaltdecke zerfahren. „Die Deckschicht muss auf einer Länge von 200 Meter erneuert werden“, erklärt Bürgermeister Dirk Schilling (CDU). Dafür muss die vorhandene Asphaltbefestigung zunächst abgefräst werden, um anschließend eine etwa vier Zentimeter starke Deckschicht aufzubringen.

Risse fachmännisch vergießen

Auf der Verbindungsstrecke in Richtung Kattnitz werden zudem die Fugen geschnitten und schließlich die Risse geschlossen. Rechts und links der Fahrbahn werden zirka 50 Zentimeter breite Bankette mit Mineralgemisch hergestellt.

Die Gemeinde von Ostrau mussten dem Vorhaben grünes Licht geben. Sie vergaben den Auftrag an die heimische Firma Hoff Straßen- und Tiefbau GmbH. Die Arbeiten schlagen mit rund 18.500 Euro zu Buche.

Schnittgerinne in Kiebitz marode

Auch in der Ortslage Kiebitz ist es nötig, dass die Straßenbaumaschinen anrücken. Am Tollschützer Berg ist die Betonrinne am Straßenrand ausgewaschen und gerissen. Teilweise kippen die Steine schon um. Mit der Zeit sind richtige Löcher entstanden. „Die Betonsteine werden samt Fundament und defekter Borde ausgebaut und entsorgt. Als Ersatz für die Betonsteine wird eine dreizeilige Rinne aus Natursteinen in Beton versetzt hergestellt“, so der Bürgermeister. Die Arbeiten sind nur auf einer Seite nötig. Auf der anderen Seite ist die Betonrinne noch in Ordnung. Die Fehlstellen von neuer Rinne zum vorhandenen Straßenbelag werden mit einer Asphaltbetondeckschicht im Handeinbau geschlossen. Auch für diese Arbeiten bekam die Firma Hoff aus Ostrau den Zuschlag. Die Kosten belaufen sich auf rund 9500 Euro.

Von Stephanie Helm