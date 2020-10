Obersteina

Lange galt sie als die schlimmste Straße im Gemeindegebiet, jetzt wird sich der Straße „Am Kalkofen“ in Obersteina endlich gewidmet. Die Firma Hoff Straßen- und Tiefbau GmbH aus Ostrau bekam im Juli dieses Jahres den Zuschlag für den Auftrag. Derzeit ist die Baufirma dabei, die neue Schwarzdecke aufzutragen. Zuvor wurde der alte Straßenbelag abgefräst und der Unterbau mit einer Frost- und Schottertragschicht wieder hergestellt. Darauf kommen zwei Asphaltschichten. Die Ausbaustrecke reicht von der Sömnitzer Straße bis zum bereits erneuerten Straßenabschnitt auf Höhe der ehemaligen KfZ-Werkstatt. Die Baumaßnahme kostet rund 65.000 Euro. Der Großteil entfällt auf den Straßenbau an sich. Für die Gemeinde bedeutet das Kosten in Höhe von rund 49.000 Euro.

Von Stephanie Helm