Straße am Johannistal in Leisnig: Fast nur noch Granit-Glatze

Was man früher Fahrbahn nennen konnte, existiert stellenweise an der Johannistalstraße von Leisnig nicht mehr. Da kommt längst die Granitpflaster-Vergangenheit durch, und das wird immer schlimmer.

Seit einem Jahr ist die Stadt Leisnig Baulastträger für die ehemalige Staatsstraße. Und steht dennoch auf der Bremse, was die dringend nötigen Bauarbeiten anbelangt. Mit dem Freistaat Sachsen hat die Kommune noch Details auszuhandeln, wie viel Geld der Freistaat noch rausrückt, damit die Kommune die Straße nimmt. Die Vereinbarung dafür sei bereits formuliert, doch noch immer noch immer nicht wasserdicht unter Dach und Fach, heißt es im Leisniger Bauamt. Vorher will die Stadt nicht mit dem Bau beginnen.

Knapp 800 000 Euro Baukosten

790 000 Euro solle alles kosten. Von der Jahnstraße abwärts bis zur Einmündung zur Gucke soll es ein grundhafter Ausbau werden, von der Gucke bis zum Olbrichtplatz eine Deckensanierung. Zu 85 Prozent werden die Kosten aus Fördermitteln der Gemeinschaftsaufgabe Ost (GA-Förderung) beglichen.

Die Stadt müsste 118 000 Euro an Eigenanteilen aufbringen. Der Freistaat solle nun im Rahmen seiner Einstandspflicht für den Übergang der Baulastträgerschaft 130 000 Euro zahlen. Bevor das nicht wasserdicht ist, dreht sich an der Johannistalstraße kein Rad – jedenfalls nicht von einem Baufahrzeug.

Sichtlich schlechter Tausch

Die Stadt bekam die Straße im Austausch für die Umgehungsstraße. Für diese ging die Baulastträgerschaft an den Freistaat Sachsen über – schlechter Tausch, wird mancher Leisniger sagen. Da müsse der Freistaat schon noch einiges an Geld rüberwachsen lassen, damit die Kommune die Johannistalstraße in diesem Zustand unter ihre Fittiche nimmt.

Im Behördendeutsch heißt das Einstandspflicht. Die Gespräche dazu, unter welchen Umständen die Kommune die Straße nun übernimmt und was sie sich nicht aufhalsen lassen will – sprich Reparatur- und Baukosten - dauern seit rund zwei Jahren an.

Hoffnung auf Baustart dieses Jahr

Bei den jüngsten Arbeiten an der Fahrbahn wurden lediglich die stärksten Absätze ausgeglichen – teils bis zu fünf Zentimeter. Es war ein Notbehelf, bis zum ordentlichen Bau. Beim Bauamt besteht die Hoffnung, dass dieser noch dieses Jahr startet.

Von Steffi Robak