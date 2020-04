Zügige Sanierung am Leisniger Lindenplatz – weil wochenlang niemand zur Schule musste

Leisnig

So sieht es aus, wenn aus der Not eine Tugend gemacht wird. Die Straßenbauarbeiten am Leisniger Lindenplatz laufen wie am Schnürchen.

Da der Platz in unmittelbarer Schulnähe liegt, hatten die vergangenen Wochen mit den geschlossene Bildungseinrichtungen etwas Gutes: Ohne den Autoverkehr der Eltern, die ihre Kinder zur Schule bringen oder sie abholen, gingen die Arbeiten ungestört und deshalb zügig voran.

Abwasserkanal wird verlegt

Dieses Fazit wurde am Mittwoch in der Sitzung des Führungsstabes um Bürgermeister Tobias Goth ( CDU) gezogen.

Leisnigs Bau- und Ordnungsamtsleiter Thomas Schröder schildert den Stand der Arbeiten: „Die Abwasserkanalverlegung im Auftrag vom Eigenbetrieb Abwasser, aus Richtung Poststraße an der Grundschule vorbei in Richtung Chemnitzer Straße, läuft derzeit. Ist das erledigt, werden die Hausanschlüsse verlegt.“

Zusätzlich muss ein Teil der Trinkwasserleitungen neu beziehungsweise umverlegt werden. Generell hatte sich den Bauarbeitern unter dem Lindenplatz ein ziemliches Leitungswirrwarr geboten. Es musste einiges entflochten werden. So lagen zum Beispiel Trinkwasserleitungen zu dicht am Abwasserkanal.

Auch das Stromleitungsnetz musste teilweise neu verlegt werden. Dafür arbeitet die Stadt wiederum mit dem Stromversorger Mitnetz zusammen. Zunächst wurden dafür die nötigen Leerrohre verlegt, was gestern noch beobachtet werden konnte. Darauffolgend werden nun die neuen Stromkabel in die Leerrohre gezogen.

In diese Leerrohre werden neue Stromkabel gezogen. Noch diese Woche soll für den nördlichen Straßenstrang der Straßenbau beginnen. Quelle: Sven Bartsch

Im Norden schon Straßenbau

In dieser Woche sollen im nördlichen Straßenstrang des Platzes die Straßenbauarbeiten beginnen. Am Mittwoch wurden dafür die Grundstücksgrenzen abgesteckt, denn an diesen Teil des Lindenplatzes grenzen die Grundstücke privater Anlieger.

Zum Autoverkehr heißt es aus dem Bau- und Ordnungsamt, dass die ursprünglich für die Lindenplatzsanierung ausgearbeitete Umleitungsvariante nun Zug um Zug zum Tragen komme. Momentan werde die Baustelle nach den Worten von Uwe Dietrich vom Ordnungsamt so geführt, dass von der Chemnitzer Straße aus der Parkplatz am Lindenplatz, neben der Grundschule, noch befahren werden kann.

Derzeit noch wenig Schüler

Wenn jetzt der Schulbetrieb wieder aufgenommen wird, ist über diese Variante auch eine Möglichkeit vorhanden, dass die Eltern die Schulen anfahren und auf dem Parkplatz ihre Kinder aus den Autos aussteigen lassen können.

Momentan kommen ohnehin nur die Neuntklässler und Zehntklässler zur Schule, weil diese sich auf die Prüfungen vorbereiten. „Ein großer Teil dieser Schüler nutzt den Schulbusverkehr. Die Busse halten an der Rückseite der Schulen. Von dort gelangen die Schüler in die Peter-Apian-Oberschule, ohne dass sie überhaupt die Baustelle betreten müssen“, so Dietrich.

Von Steffi Robak