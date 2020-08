Zschaitz/Ostrau

Von Döbeln nach Ostrau in einer knappen Viertelstunde? Die Kreisstraße, die in Pommlitz beginnt und bis nach Ostrau führt, macht eine schnelle Verbindung abseits der viel befahrenen Bundesstraße 169 möglich. Noch in diesem Jahr dürfte der Verkehrsfluss dort aber ins Stocken geraten. Denn der Landkreis lässt zwei Streckenabschnitte, die in besonders schlechtem Zustand sind, erneuern.

In Höhe der Kiesgrube

Betroffen ist der Bereich auf Höhe der Zschaitzer Kiesgrube, der zum Ortsteil Mischütz gehört. Auf einer Länge von zirka 175 Meter soll die vorhandene Asphaltschicht abgefräst werden. Und zwar je nach Schädigungsgrad teilt das Landratsamt Mittelsachsen mit. Je größer die Schäden, desto mehr wird abgefräst. Ist das passiert, kommt eine neue Asphaltschicht drauf. Einmündungen und Zufahrten wie die zur Kiesgrube werden wieder hergestellt und die Bankette erneuert.

Von Goselitz bis Münchhof

Der zweite Streckenabschnitt auf der Kreisstraße, der in Angriff genommen wird, reicht von der Einmündung zur Straße „Zur Mühle“ im Ortsteil Goselitz bis Bushaltestelle im Ortsteil Münchhof. Die Länge des dort zu erneuernden Straßenabschnitts beträgt etwa 1,5 Kilometer und ist damit etwas umfangreicher als der erstgenannte Abschnitt. Auch hier werden die Arbeiten ähnlich verrichtet: Also alte Asphaltschicht runter, neue drauf und alles ringsherum schick machen.

Tiefe Risse

Doch warum sind die Arbeiten überhaupt notwendig? Starke Rissbildungen und Unebenheiten finden sich im Asphalt. Es gibt weitere Schäden an den seitlichen Pflasterrinnen. „Daraus resultierend ist eine mangelhafte Fahrbahnentwässerung feststellbar“, heißt es aus dem Landratsamt.

Die Maßnahme kostete zirka 200 000 Euro. Finanziert wird das Vorhaben aus Eigenmitteln des Landkreises. Sowohl die Gemeinde Zschaitz-Ottewig als auch Ostrau müssen sich finanziell nicht daran beteiligen.

Baubeginn im September

Der Baustart ist für Mitte September geplant, konkret der 14. September. „Für die Bauarbeiten wird die Straße in fünf Bauabschnitten voll gesperrt, um so lange wie möglich den Anliegerverkehr zu gewährleisten“, so das Landratsamt weiter. Auch für Anlieger ist die Benutzung der Kreisstraße bei Vollsperrung in den einzelnen Bauabschnitten nicht möglich. Stattdessen sollen entsprechende Umleitungsstrecken eingerichtet werden.

Für die Arbeiten in Höhe der Zschaitzer Kiesgrube sieht das geplante Umleitungskonzept so aus: Abzweig der S 32 ( Pommlitz) von der K 7512, S 32 über Simselwitz und Schallhausen nach Nordosten bis Meila, S 35 über Glaucha nach Nordwesten bis Ostrau ( Dresdner Straße), K 7512 nach Süden.

Umleitungskonzept

Und so sieht das auf die Bauabschnitte der Fahrbahnerneuerung von Goselitz bis Münchhof vorgesehene Umleitungskonzept aus: K 7512 nach Süden bis Zschaitz, K 7515 nach Westen bis „Am Wolfsgut“, B 169 nach Norden bis „ Mügelner Straße“, S 35 nach Osten bis „Münchhofer Straße“, K 7512 nach Süden.

Wenn alles läuft wie geplant, sollen die Arbeiten schon Ende Oktober abgeschlossen sein.

Von DAZ/she