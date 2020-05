Straßenbauer bügeln kleine Döbelner Gakendelle aus – mit Vollsperrung

Döbeln

Sie ist zwar nur die kleine Ausgabe ihrer verflossenen großen Schwester – hat aber für einiges Aufsehen gesorgt. Gemeint ist die kleine Gakendelle, die sich auf der neugebauten B 175 zwischen Ortsausgang von Döbeln und Autobahnanschluss Döbeln-Ost gebildet hat. Die Straße auf dem neu aufgeschütteten Damm ist in einem kurzen Abschnitt abgesackt.

Mitte Juni soll nun der Makel des noch jungen Autobahnzubringers behoben werden. Nach Informationen der DAZ ist dafür am 12. und 13. Juni (Freitag und Samstag) eine Vollsperrung der Piste geplant. Eine Bestätigung durch das Landesstraßenbauamt liegt zwar noch nicht vor. Es ist aber davon auszugehen, dass die Straßenbauer die Delle in dieser Zeit ausbügeln.

Anzeige

„Oschatzer“ doch länger dicht

Nun doch länger als geplant gesperrt ist die Oschatzer Straße in Döbeln stadtauswärts. Ursprünglich sollten die Arbeiten im Auftrag der Stadtwerke am 20. Mai abgeschlossen sein. Jetzt ist eine Verlängerung der Baumaßnahme bis 29. Mai beantragt. Der Grund sei, dass in Absprache mit der Stadt der Fußweg im Bereich Borngasse/ Oschatzer Straße nicht wieder mit Bitumen verschlossen, sondern gepflastert wird. Für das geplante spätere Verlegen weiterer Medien im Fußwegbereich sei das besser.

Weitere LVZ+ Artikel

Straße nach Mochau gesperrt

Und noch eine Sperrung: Die Kreisstraße, die von Döbeln-Ost nach Mochau führt, wird in der Zeit vom 18. Mai bis voraussichtlich 5. Juni zwischen dem Abzweig Bormitz und dem Abzweig nach Großsteinbach dicht gemacht. Im Auftrag des Landkreises erfolgt in dem Abschnitt eine Fahrbahnerneuerung. Es soll eine weiträumige Umleitung geben.

Von Olaf Büchel