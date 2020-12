Ostrau

Der Fördermittelbescheid ist noch nicht da, aber die Zeit drängt. Die Straßenbeleuchtung in Obersteina soll kommen. Das Vorhaben soll mit Hilfe von Fördermitteln aus dem Leader-Programm realisiert werden. Immerhin 80 Prozent der Kosten könnten der Gemeinde so erspart bleiben. Einen entsprechenden Beschluss zur Einstellung der dann noch notwendigen Eigenmittel fassten die Ostrauer Gemeinderäte bereits im Januar dieses Jahres. Seitdem wartet die Gemeinde auf den Fördermittelbescheid.

18 LED-Leuchten

Weil die Maßnahme aber nicht länger hinausgezögert werden soll, vergaben die Ratsmitglieder in ihrer jüngsten Sitzung schon den Auftrag. Für rund 88 700 Euro soll die Firma Elektro-Teichmann aus Mügeln die bisher in der Mügelner Straße vorhandenen fünf Mastleuchten demontiert werden. Nachdem die Freileitungen in die Erde verlegt worden sind, sollen 18 LED-Mastaufsatzleuchten aufgestellt werden. Die neuen Masten werden einmal aus einer Höhe von sechs Metern die Straße erleuchten.

Kostensteigerung

Die ursprüngliche Kostenschätzung belief sich 87 300 Euro und damit etwa 1 400 Euro weniger als die einzige Elektrofirma, die sich auf die Ausschreibung gemeldet hatte, jetzt aufgerufen hat. „Wir haben den Firmen sogar hinterher telefoniert, aber da war nichts zu machen. Über die Auftragssumme werden wir mit der jetzt beauftragten Firma noch einmal ins Gespräch kommen. Es muss zum Beispiel beim Tiefbau nachjustiert werden“, erklärt Bürgermeister Dirk Schilling ( CDU) und hofft, dort noch etwas Geld einsparen zu können.

Rittmitz und Jahna in der Pipeline

Auch für die Straßenbeleuchtung im Heckenweg in Rittmitz wartet die Gemeinde schon lange darauf, dass es endlich losgehen kann. „Das Leistungsverzeichnis ist noch nicht fertig“, weiß Dirk Schilling. Er rechnet damit, dass die Gemeinderäte zu ihrer nächsten Sitzung im Januar den Auftrag vergeben können. In den nächsten zwei Jahren will die Gemeinde auch die Straßenbeleuchtung in Jahna angehen.

Von Stephanie Helm