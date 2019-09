Nichts geht ohne Feuerwehrleute, schon gar nicht der erste Spatenstich für das neue Depot, das am Sächsischen Reiter Bockelwitz gebaut wird. In Zwei Wochen ist es so weit. Die Feuerwehrleute dreier Wehren wollen sich zusammen schließen. Und damit machten sie Druck für den Neubau.