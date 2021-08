Straßenerneuerung mit Hindernissen

Niederranschütz

Die Straßen im Gewerbepark Mockritz benötigen fast komplett eine Rundumerneuerung. Die Hälfte der Straßen bekommt die auch oder hat sie schon bekommen. Denn die Gemeinde Großweitzschen als Straßenbaulastträger ist in der Verantwortung und sicherte sich Fördermittel für die verschiedenen Bauabschnitte. Drei Bauabschnitte sind bereits erledigt. Einer steht noch in der Pipeline. Der soll im nächsten Jahr erledigt werden. Dabei geht es um den Abschnitt von der Kreuzung Gärtitzer Straße/Handelsstraße bis zur Franken-Gut Fleischwaren GmbH.

Schwerer Verkehr

Ist das erledigt, will sich die Gemeinde dem Teilabschnitt zwischen Baywa und McDonalds widmen. Der ist noch nicht Teil eines Förderprogrammes, hat eine Erneuerung aber mehr als nötig. Vor allem die Fahrbahnränder sind stark in Mitleidenschaft gezogen. Das hängt vor allem mit dem schweren Verkehr dort zusammen. Laster nutzen die Randbereiche dieser langen Gerade als Parkfläche – für den Zustand der Straße ist das alles andere als dienlich.

Bevor der Straßenabschnitt zwischen Baywa und McDonalds in Angriff genommen werden kann, muss die Gemeinde noch ihre Hausaufgaben erledigen. Quelle: Sven Bartsch (Archiv)

Doch bevor die Gemeinde sich für diesen Bauabschnitt um Fördermittel bemühen kann, muss sie zunächst einmal andere Hausaufgaben erledigen und 30.000 Euro in die Hand nehmen. So viel sind nötig, um das Land auf dem die Straße teilweise verläuft zu erwerben. Denn der Grund und Boden gehört nicht der Kommune. Großweitzschen muss demnach ein weiteres Mal Fehler ausbügeln, die in der Vergangenheit gemacht wurden.

Falsche Vermessung

„Anfang der 90er wurde offenbar die Vermessung falsch gemacht“, erklärt Bürgermeister Jörg Burkert (Freie Wähler). „Wir sind zwar Straßenbaulastträger für den Abschnitt, uns gehört das Land auf dem die Straße verläuft aber nicht. Wir müssen diesen Grund und Boden also erst einmal tauschen oder erwerben, ehe wir Fördermittel beantragen können.“ Damit die Gemeinde also einen Stück vom Förderkuchen abbekommt, muss sie einen Nachweis darüber haben, dass das Land auch ihr gehört – beispielsweise durch einen Grundbuchauszug.

Rare Förderprogramme

Bürgermeister Jörg Burkert hofft, dass die Kommune wieder auf das selbe Förderprogramm zurückgreifen kann, mit dessen Hilfe schon die anderen drei Bauabschnitte realisiert wurden. Denn Förderprogramme im Straßenbau sind nach wie vor rar. Eigentlich lockt nur das GRW-Infra-Förderprogramm mit finanzieller Unterstützung. Doch noch ist das Zukunftsmusik. Bevor die Gemeinde sich in irgendeiner Richtung um Geld bemühen kann, muss sie Eigentümer des Grund und Bodens werden. Erst dann können die nächsten Schritte passieren.

Von Stephanie Helm