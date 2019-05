Waldheim/Massanei

Die Staatsstraße 36 ist ein Sorgenkind. CDU-Stadträtin Kathrin Schneider will gerne von der Stadtverwaltung Waldheim wissen, ob und warum die Straße zwischen den Ortslagen Waldheim und Massanei nicht mit gemacht wird, wenn sie das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) demnächst zwischen Etzdorf und Massanei sanieren lässt. Die Baulast der Straße hat aber nicht Waldheim, sondern der Freistaat Sachsen. Der Massaneier Andreas Püschel wiederum stört sich am fehlenden Fußweg im Ortsteil.

Den Fußweg könnte man, kurz gedacht, bei einem Straßenausbau auch gleich mitmachen. Aber Lasuv-Sprecherin Isabel Siebert erklärt, warum das nicht geht: „Ein Ausbaubedarf der Staatsstraße, bei dem im Zuge Umsetzung die Gemeinde ihren Gehweg ’mit’ machen könnte, besteht in der Ausbau- und Erhaltungsstrategie 2030 nicht. Insofern beschränken sich Maßnahmen des Lasuv auf die reine Fahrbahn und zugehörigen Anlagenteile in ihren bestehenden Ausmaßen.“ Das Amt hat nämlich festgestellt, dass es reicht, die Straßendecke zu erneuern. Grundhaft auszubauen braucht man die S 36 nicht. „Für die S 36 wird durch das Lasuv eine Fahrbahnerneuerung (Erhaltungsmaßnahme) geplant. Das heißt die Straße wird in ihrer jetzigen Breite instand gesetzt. In welches der kommenden Bauprogramme das Vorhaben eingeordnet werden kann, steht noch nicht fest“, sagt Lasuv-Sprecherin Siebert. Das Vorhaben soll rund 2,3 Millionen Euro kosten.

Viele Staatsstraßen verbesserungsbedürftig

Die Stadt hatte schon einmal Anlauf genommen für einen Fußweg in Massanei. Warum das nicht klappte, kann Bauamtsleiter Michael Wittig erklären: „Das Thema Fußweg ist ein umfassendes. Aus technischen und privaten Gründen geht das nicht.“ So scheiterte das Vorhaben auch an Grundstückskäufen. „Das ist nicht gewollt und das wissen wir alle“, brachte es der Bauamtsleiter auf den Punkt.

Und der S-36-Abschnitt zwischen Waldheim und Massanei bleibt schlecht. „Der Zustand vieler Staatsstraßen in Sachsen und auch in den Landkreisen Erzgebirge und Mittelsachsen ist verbesserungsbedürftig“, weiß auch Lasuv-Sprecherin Siebert. Aber: „Um einen zielgerichteten und objektiv begründbaren Mitteleinsatz zu gewährleisten, ist zum 1. Januar 2018 die Ausbau- und Erhaltungsstrategie Staatsstraßen 2030 ( AES 2030) als verbindliche Grundlage für Baumaßnahmen an Staatsstraßen eingeführt worden.“ Aller vier Jahre bewertet das Amt den Zustand der Straßen und legt fest, welche dringend gemacht werden müssen und welche noch Zeit haben. Das Lasuv legt eine Rangfolge der Sanierungsbedürftigkeit fest. Das mittelfristige Erhaltungsprogramm gilt von 2019 bis 2022. „Im Rahmen der Aufstellung des Erhaltungsbauprogramms konnte dieser angefragte Abschnitt nicht in die 1. Periode 2019 bis 2022 eingeordnet werden. Dies erklärt sich daraus, dass es andere Netzabschnitte im Bereich der Niederlassung Zschopau (mit Sitz in Chemnitz) gibt, die eine höhere Dringlichkeit aufweisen. Inzwischen werden die Straßenmeistereien im Rahmen der regulären Betriebsdiensttätigkeiten die betreffenden Bereiche instand halten“, sagt Isabel Siebert.

Kommentar: Waldheim wird wieder vergessen von Dirk Wurzel Das sind ja mal wieder Hiobsbotschaften, die aus dem Landesstraßenamt, einer dem SPD-geführten sächsischen Verkehrtministerium nachgeordneten Behörden, verlauten: Für über acht Kilometer Staatsstraße 36 ist eine Sanierung der Fahrbahnoberfläche angedacht, für anderthalb Kilometer zwischen Waldheim und Massanei aber nicht. Dabei ist das Asphaltband in diesem Bereich genauso schlecht, wie manche Abschnitte zwischen Etzdorf und Massanei. Aber die Experten vom Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) wissen es natürlich genauer und kommen zu der Erkenntnis: Geht noch, gibt Schlimmeres. Den Leuten, die täglich über den betreffenden Abschnitt fahren müssen, hilft das wenig. Und für sie sieht die Straße auch genauso schlecht und bucklig aus, wie ihre anderen Abschnitte, die das Lasuv demnächst machen will. Das ist zwar ehrenwert, auch wenn es bloß eine Deckensanierung und kein grundhafter Ausbau ist. Der würde es ermöglichen, die Straße weiter für den Schwerverkehr zu ertüchtigen, der ja für einen Großteil ihres schlechten Zustandes verantwortlich sein dürfte. Dass Waldheim aber vergessen wird bei der Sanierung ist der bittere Wermutstropfen. doebeln.redaktion@lvz.de

