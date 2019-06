Waldheim

Ein 70-jähriger Skodafahrer befuhr am Sonntagnachmittag die Döbelner Straße in Richtung Stadtzentrum. Beim Einfahren in den Kreuzungsbereich Kirschallee übersah er den von rechts kommenden Pkw Skoda eines 53-Jährigen und es kam zur Kollision. Hierbei wurden beide Fahrzeugführer, die 62-jährige Beifahrerin aus dem Opel sowie die drei Insassen (68 Jahre, 67Jahre und 50 Jahre ) des Skoda leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Straßensperrung bei Bergungsarbeiten

Der Gesamtsachschaden des Unfalls beläuft sich auf etwa 15 000 Euro. Für die Dauer der Bergungsarbeiten war die Unfallstelle für circa zwei Stunden voll gesperrt.

Von daz