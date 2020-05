Geschenktes Konzert zum Kindertag in Döbeln

Döbeln

Auf behördliche Anordnung waren alle Vorstellungen für fast 70 Tage untersagt worden. Wie sehr sich Publikum und Künstler gegenseitig vermissen, haben die verschiedenen kleinen Formate unter freiem Himmel und im Internet gezeigt. Nun geht das Mittelsächsische Theater umsichtig den nächsten Schritt. Open Air und mit dem gehörigen Abstand wird es am Pfingstmontag, 1. Juni, dem Internationalen Kindertag, um 11 und 16 Uhr vor dem Döbelner TiB das Kinderkonzert „Der Teddy und die Tiere“ geben.

Niemand will mehr mit Washable spielen. Also bricht der alte Teddy auf zu einer Reise, um herauszufinden, wozu er auf der Welt ist. Ein Streichquartett aus Mitgliedern der Mittelsächsischen Philharmonie (Valentin Gogov, Mariana Apostolova-Gogova, Katrin Hille, Michael Fallenstein) und die Schauspielerin Conny Grotsch erzählen mit Worten und viel Musik dieses Märchen von Michael Ende und Werner Thomas-Mifune.

Eintritt frei

Der Eintritt ist frei, die Kosten für die Theaterkarten übernimmt der „Verein zur Förderung des Döbelner Theaters“, der auch bei der Organisation hilft. Die Aufführung dauert eine knappe Stunde. Zählkarten gibt es ab sofort beim Besucherservice im Theaterfoyer.

Im September sollte das 30. Bundestreffen der Jugendclubs an Theatern unter dem Motto „We agree to disagree“ im Theater Döbeln stattfinden. In Kontext der aktuellen Ereignisse musste der Bundesverband Theaterpädagogik als Veranstalter leider absagen. Unter den gegebenen Voraussetzungen ist das Festival mit begleitendem Rahmenprogramm nicht möglich. 26 Spielgruppen wollten nach Döbeln kommen.

Von Thomas Sparrer