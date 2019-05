Am Sonntag ist Kommunalwahl in Sachsen. Auch die Einwohner der Gemeinde Ostrau sind aufgerufen, den neuen Gemeinderat zu wählen. Wir haben Vertretern der Parteien und der Wählergemeinschaft drei Fragen zu ihren Zielen der politischen Arbeit in der neuen Legislaturperiode gestellt – das sind die Antworten.