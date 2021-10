Streit in Waldheim eskaliert – 41-Jähriger reißt Geschädigtem das Ohrläppchen ab

Waldheim/Döbeln

13 Mal vorbestraft, hafterfahren, auf Bewährung draußen und trotzdem weiter kriminell: Seit seiner Entlassung aus der JVA Waldheim, wo er eine langjährige Freiheitsstrafe wegen Sexualverbrechen verbüßte, fällt ein 41-Jähriger immer wieder mit Straftaten auf. Mal hortete er brutale Bilder und Videos, die sexuelle Gewalt gegen Kinder zeigen, sogenannte Kinderpornografie. Dann verstieß er gegen die Weisungen der Führungsaufsicht. Betrog das Jobcenter und ging in Chemnitz auf Polizisten los.

Cola-Wodka gegen den Arbeitsfrust

Nun legte ihm die Staatsanwaltschaft das hier zur Last: Am 11. März griff der Angeklagte vorm Lidl in Waldheim mit dem Finger in den Ohrschmuck, einen Tunnel, den der Geschädigte im rechten Ohr trug. Dadurch riss er dem Mittdreißiger das rechte Ohrläppchen ab, strafbar als Vergehen der vorsätzlichen Körperverletzung. „Der Herr F. ist mir mit dem Einkaufswagen in die Hacken gefahren. Ich habe ihn darauf angesprochen, da ist er mir blöde gekommen. Wir haben uns geschubst und ich habe ihn in den Schwitzkasten genommen. Da muss ich wohl mit dem Finger im Tunnel hängen geblieben sein“, sagte der Angeklagte. Er habe an diesem Tag Zoff auf Arbeit gehabt und deswegen Cola-Wodka getrunken. Sechs bis sieben 0,3er Mischungen habe er sich reingeschüttet.

Entstellung stört Geschädigten

Für den Staatsanwalt klingt das zunächst nach einer fahrlässigen Körperverletzung. Aber der Jurist sollte den Sachverhalt wenig später wieder so einstufen, wie er im Anklagesatz steht – als vorsätzliche Körperverletzung. Nachdem ihn die Polizei im Gericht abgeliefert hatte, sagte der Geschädigte als Zeuge aus. „Ich sagte zu ihm: ,Wir können uns so paar auf die Fresse hauen, aber lass mein Ohr los.’ Er hat nur gegrinst und gesagt, das ist jetzt dein Pech.“ Ihn stört die Entstellung. Daher will er sich unters Messer legen und das andere Ohrläppchen angleichen lassen, sagte er im Gericht.

Disput bei den Einkaufswagen

Bevor es am Abend des 11. März vorm Waldheimer Lidl körperlich wurde, gab es laut dem Zeugen einen Disput am Stellplatz für Einkaufswagen. Der Angeklagte habe dem Zeugen wohl im Wege gestanden, dieser habe den Einkaufswagen des Angeklagten ein wenig zur Seite geschoben. Dann griffen sich die Kontrahenten gegenseitig an die Jackenaufschläge und der Finger des Angeklagten glitt in den Ohrtunnel des Geschädigten.

Richterin glaubt dem Zeugen

Auch Richterin Anne Mertens glaubte dem Zeugen. „Ich gehe davon aus, dass mindestens ein bedingter Vorsatz vorlag. Der Angeklagte hatte den Finger im Tunnelohrring und damit billigend in Kauf genommen, den Geschädigten zu verletzen. Letztlich war das Ohrläppchen komplett ab, es lag vereinzelt auf dem Boden“, sagte sie als sie den Schuldspruch wegen vorsätzlicher Körperverletzung begründete. Die Richterin glaubte dem Zeugen auch deshalb, weil er sich selbst bei seiner Aussage nicht in ein besseres Licht rückte. Sieben Monate Haft verhängte Richterin Mertens als Rechtsfolge für die Tat, der Staatsanwalt hatte acht Monate beantragt. „Dass wir dabei von einer unbedingten Freiheitsstrafe reden, versteht sich von selbst.“

Hohe Rückfallgeschwindigkeit

So habe der Angeklagte die Institution der Bewährung nicht verstanden. Dann ist da sein langes Vorstrafenregister. „Wer das hat, wandelt auf dünnem Eis und darf sich solche Vorfälle nicht erlauben“, sagte die Richterin. Auch die hohe Rückfallgeschwindigkeit, mit der der Waldheimer immer wieder straffällig wird, sprach sie an.

In Chemnitz Polizisten beleidigt

Die sah auch ihr Richter-Kollege Thomas Kaiser vor sechs Wochen im Amtsgericht Chemnitz. Er hatte den 41-Jährigen dort wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung zu vier Monaten Haft ohne Bewährung verurteilt. Nach einer Maskenmuffelei im Zug nach Chemnitz wollten zwei Bundespolizisten eine Owi-Anzeige gegen den Waldheimer aufnehmen und seine Personalien feststellen, was sich dieser nicht gefallen ließ.

Die jüngsten Urteile der Amtsgerichte Chemnitz und Döbeln sind nicht rechtskräftig.

Von Dirk Wurzel