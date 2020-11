Chemnitz/Striegistal

Zeugen informierten am Dienstagnachmittag die Polizei über einen grauen Ford C-Max, den sie in Chemnitz im Bereich der Chemnitztalstraße/Glösaer Straße mit unsicherer Fahrweise, ohne eingeschaltetes Licht und mit offener Fahrzeugscheibe festgestellt hatten. Die Zeugen folgten dem Pkw, der im weiteren Verlauf an der Autobahnanschlussstelle Chemnitz-Glösa auf die Autobahn 4 in Richtung Dresden auffuhr. Der Ford fuhr in Schlangenlinien, sehr langsam und bremste ohne ersichtlichen Grund. Als der Pkw an der Anschlussstelle Hainichen durch zwischenzeitlich vor Ort eingetroffene Polizeibeamte von der Autobahn geleitet werden sollte, widersetzte sich der Ford-Fahrer den Anhaltezeichen der Polizisten und setzte seine Fahrt auf der A 4 in Richtung Dresden verkehrsgefährdend fort. Erst gut anderthalb Kilometer vor der Anschlussstelle Berbersdorf konnten Polizisten das Auto stoppen.

79-jähriger Fahrer im Krankenhaus

Der 79-jährige Ford-Fahrer wurde aufgrund seines Allgemeinbefindens in ein Fachkrankenhaus gebracht. Die Beamten stellten den Führerschein des deutschen Staatsangehörigen sicher und erstatteten Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Außerdem entdeckten die Polizisten an dem Ford mehrere Beschädigungen, so zum Beispiel an der Fahrzeugfront und an der gesamte rechten Seite. Diese Schäden lassen auf einen oder mehrere Unfälle schließen. Die Polizei sucht deshalb nach weiteren Zeugen.

Weitere Zeugen gesucht

Wem ist der Ford beziehungsweise die Fahrweise des Autos am Dienstag im Stadtgebiet Chemnitz aufgefallen? Wer wurde durch dessen Fahrweise behindert oder gefährdet? Wer hat eventuell einen Unfall mit Beteiligung des grauen Ford beobachtet? Unter Telefon 0371 8740-0 nimmt die Autobahnpolizei Chemnitz Hinweise entgegen.

