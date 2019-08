Marbach

Die Striegistaler Seifenmanufaktur „Frische Erleben“ in Marbach feiert an diesem Sonnabend ihr zehnjähriges Firmenjubiläum. Grund zum Feiern hat Geschäftsführer Daniel Zimmermann, da die Firma in den Jahren seit ihrer Gründung nach eigenen Angaben ein stabiles Wachstum realisieren konnte – und das in einem schwierigen Nischenmarkt.

Als reiner Online-Shop gestartet

Mit einem Notarbesuch am 3. August 2009 war die Unternehmergesellschaft „Frische Erleben“ ins Leben gerufen worden. „Was als reiner Onlineshop begann, ist mittlerweile ein Groß-und Einzelhandel mit angeschlossener Schaumanufaktur, die ihre Produkte in ganz Deutschland vertreibt“, erklärt Daniel Zimmermann.

„Decenta“ wiederbelebt

In den vergangenen Jahren konnten laut Zimmermann neben dem normalen Tagesgeschäft zwei besondere „Herzensprojekte“ erfolgreich umgesetzt werden. So wurde die vollkommen transparente Eigenmarke „Striegistaler Naturseife“ ins Leben gerufen, die nach den Worten des Manufakturchefs immer mehr Liebhaber findet. Außerdem gelang es, die alte Döbelner Kosmetik-Marke „Decenta“ wiederzubeleben. Daniel Zimmermann hatte sich dafür die Rechte gesichert. Heute sind die Decenta-Produkte wieder in umfangreichem Sortiment erhältlich, unter anderem auch in diversen Globusmärkten.

Decenta-Produkte sind heute wieder in umfangreichem Sortiment erhältlich Quelle: (Archiv) Sven Bartsch

„Mittlerweile sind im Unternehmen eine Vollzeit- und drei Teilzeitmitarbeiter sowie eine Aushilfe beschäftigt“, berichtet der Geschäftsführer. Darunter seine Ehefrau Kerstin Schmiedel-Zimmermann. Der Chef selbst will nun voll in seine Firma einsteigen und die bisherige Tätigkeit als angestellter EDV-Techniker an den Haken hängen. Auch ein Zeichen dafür, dass es viel zu tun gibt in der Striegistaler Seifenmanufaktur.

Einige Aktionen zum Jubiläum

Für das Jubiläum am Sonnabend hat sich das Team um Zimmermann einiges einfallen lassen. So ist zwischen 9 und 12 Uhr der Hofladen in Marbach geöffnet. Schon von Weitem werden die Seifenblasen auffallen, die aus einer alten Wanne auf dem Dach der Manufaktur aufsteigen. Neben einer Rabatt-Aktion erhält jeder Kunde ein Glas Apfel-Cider, welcher extra in der örtlichen Feinbrandmanufaktur hergestellt wurde. Ab 12 Uhr findet dann eine Feier mit geladenen Gästen – Familie, Freunde, Geschäftspartner und Nachbarn – statt. Das Team der Firma bittet darum, auf eventuelle Geschenke zu verzichten und sammelt statt dessen Spenden für die Tiernothilfe Hainichen.

Von Olaf Büchel