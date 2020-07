Strohpuppenfest in Westewitz: Party nein, Wettbewerb ja

Westewitz

Das diesjährige Strohpuppenfest in Westewitz ist abgesagt. Darauf einigten sich die drei veranstaltenden Vereine Carnevalsclub der Muldenschiffer (CCM) zu Westewitz, SV Medizin Hochweitzschen und Feuerwehrverein Westewitz/ Großweitzschen.

Es wäre die sechste Auflage gewesen, doch die Corona-Krise macht den Plänen einen Strich durch die Rechnung. „Es ist wirklich schade, aber für uns als Ehrenamtler sind die erforderlichen Abstands- und Hygieneregelungen nicht umsetzbar“, weiß CCM-Vorsitzende Kerstin Schmiedchen. „Wir können und wollen die Verantwortung gar nicht schultern. Was ist, wenn doch etwas passiert? Gerade, wenn man bedenkt, dass Alkohol ausgeschenkt und getrunken wird.“ Nicht zuletzt das unumgängliche Tanzverbot ist ein Argument dafür, die Veranstaltung in diesem Jahr ausfallen zu lassen. Denn eine Party ohne Tanz ist nicht wirklich eine Party.

Alternative Siegerehrung

Auf eines wollen die drei Vereine aber nicht verzichten: den alljährlich stattfindenden Wettbewerb um die schönste Strohpuppe. Der gehört seit jeher zum Fest dazu, ist eng damit verknüpft. Zum Glück bedarf es dazu weder Abstand noch müssen andere Regelungen beachtet und demnach auch überprüft werden. „Wenigstens das wollten wir trotzdem machen“, so Kerstin Schmiedchen. Bis zum 5. September kann jeder seine ganz individuelle Strohpuppe aufbauen und schmücken. „Wir hoffen sehr, dass trotz allem ein paar Leute mitmachen“, so Kerstin Schmiedchen. In den letzten Jahren beteiligten sich zwischen zehn und 15 Leute. „Gekürt wurde der Sieger eigentlich immer zum Strohpuppenfest. Weil das nun nicht stattfindet, mussten wir uns etwas anderes einfallen lassen.“

Veröffentlichung im Amtsblatt

So fotografieren Kerstin Schmiedchen und ihre Mitstreiter dann alle aufgestellten und teilnehmenden Strohpuppen. Die Fotos werden dann in der September-Ausgabe des Amtsblattes der Gemeinde Großweitzschen veröffentlicht. „Dort wird auch eine E-Mail-Adresse veröffentlicht, an die die Leute ihre Favoriten schicken können“, weiß die CCM-Chefin.

Die Vereinsmitglieder werten anschließend alle abgegebenen Stimmen aus und küren die drei Erstplatzierten. „Jeder, der mit macht, bekommt eine Flasche Sekt. Für die drei Erstplatzierten lassen wir uns dann zusätzlich etwas einfallen.“ Auch hier wird es eine Änderung geben: „Bisher haben wir eigentlich immer Karten für unsere Faschingsveranstaltung als Preise vergeben. Das wird es diesmal erstmal nicht geben. „Aber wir lassen uns etwas einfallen“, sagt Kerstin Schmiedchen.

