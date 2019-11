Strom aus der Vitaminbombe – Großweitzschener Schüler erkunden Energie

Großweitzschen

Die neunjährige Jette ist begeistert. Gerade hat sie herausgefunden, wie sie nur mit etwas Obst genug Strom erzeugen kann, um eine Digitaluhr zum Laufen zu bringen. „Das geht mit einer Zitrone und diesen Drähten und ist ganz schön knifflig,“ erzählt sie und zeigt auf zwei feste Drähte – einem aus Kupfer, einem aus Zink. Durch eine chemische Reaktion der Zitronensäure und den Metallen, weiß sie jetzt, werden Elektroden freigesetzt, der Strom fließt. Etwas später haben es alle in Jettes Gruppe geschafft, ihre Uhren zum Ticken zu bringen.

Energie praktisch erkunden

Beim Projekttag in der Grundschule Großweitzschen lernen Jette und die anderen Drittklässler unter dem Motto „Energie erkunden“ unter anderem, wie der Strom eigentlich zu ihnen nach Hause kommt. Nach einer kurzen Einführung in das Thema dürfen und sollen die Kinder vor allem selber ausprobieren. An vier Gruppentischen stehen dazu unterschiedliche Aufgaben bereit. Neben dem Bau eines funktionstüchtigen Stromkreislaufes mit der Zitrone lernen die Kinder spielerisch mit der Hilfe eines Puzzles, wo zum Beispiel im Haushalt viel Energie verloren geht. An einem weiteren Tisch wird ihnen gezeigt, wie auch mit Sonne, Wind und Wasser Strom produziert werden kann.

Der Strom kommt aus der Steckdose – oder?

Am beliebtesten ist allerdings der Tisch, an denen sie so richtig gefordert werden: Mit Batterien, Schaltern und Lampen sollen sie einen funktionierenden Stromkreislauf aufbauen und Lampen zum Leuchten bringen. Für die beiden Schüler Nick und Jake ist das kein Problem. Bald haben sie sogar mehrere Lampen angeschlossen und erhellen den Klassenraum. Angst vor der Technik ist bei ihnen Fehlanzeige. „Das war gar nicht so schwer, aber wir dachten, wir bekommen vielleicht einen Stromschlag“, heißt es von den beiden Jungs.

Große Lernbereitschaft

Für die Kinder wird bei all dem Spiel deutlich, dass verantwortungsvoller Umgang mit Energien, wie Strom, wichtig ist. Luise Doyé, die mit dem Team des regionalen Energieversorgers EnviaM den Projekttag betreut, ist von der Lernbereitschaft der Kinder begeistert. „Viele Kinder hier wissen schon überraschend viel und haben bereits ein Bewusstsein für Energie und Ressourcen. Das Bildungsprojekt zeigt ihnen noch einmal spielerisch, was es zum Beispiel für erneuerbare Energien gibt.“

Projekt bewährt sich

Auch die Klassenlehrerin, Heike Mann, ist vom Projekt überzeugt: „Ich bin sehr begeistert, wie bewusst und interessiert die Schüler am Thema sind. Wir hatten das Projekt schon im vergangenen Jahr bei den aktuellen Viertklässlern und ich glaube, wir werden es auch nächstes Jahr wieder anbieten.“ Bei den Drittklässlern scheint jedenfalls viel Wissen hängen geblieben zu sein. Blitzschnell zählen sie am Ende des Projekttages auf, welche Energiequellen dem Menschen zur Verfügung stehen. Nur beim Uran hapert es, das wird dann doch noch zum Uranus.

Für Grundschüler konzipiert

Das Bildungsprojekt „Energie erkunden“ wird vom Energieversorger EnviaM initiiert. Interessierte Schulen aus ganz Ostdeutschland können daran teilnehmen und sich bewerben. Das Projekt hat EnviaM speziell für Grundschüler konzipiert und kann dort für alle Klassenstufen angeboten werden. Ein fünfköpfiges Team besucht die Kinder und vermittelt ihnen an vier verschiedenen Stationen Wissen rund um die Energie. Auf dem Programm stehen unter anderem Experimente zu Wind- und Solarkraft sowie der Aufbau einer Zitronenbatterie. Auch für die ganz Kleinen gibt es ein Programm: das Energie-Bildungsprojekt für Kindergärten „Energie erleben“.

