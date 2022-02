Striegistal

Glück im Unglück hatte der 31-jährige Fahrer eines Kleintransporters Opel am Donnerstag. Gegen 17 Uhr war er in Mobendorf auf der Riechberger Straße in Richtung Bockendorf unterwegs. Etwa 200 Meter vor dem Ortseingang Bockendorf erfasste eine Windböe das Fahrzeug, wodurch der Opel nach rechts von der Fahrbahn abkam und anschließend einen Baum streifte. Der Opel-Fahrer blieb unverletzt. Am Kleintransporter entstand ein Sachschaden von ca. 15 000 Euro.

Von daz