Stürmischer Start für Frischemarkt im Kloster Buch

Klosterbuch

Es war der erste Frischemarkt seit November letzten Jahres. Dann kam der zweite Lockdown und mit ihm die Absage aller Veranstaltungen. Das galt auch für den Bauern- beziehungsweise Frischemarkt im Kloster Buch. Am vergangenen Sonnabend durften sie wieder – die Händler und Besucher, für die der Markt im Kloster mehr ist als ein Einkaufsweg. „Das fehlt schon“, sagt Rica Zirnsack, Projektkoordinatorin und Fördervereinsmitglied, und meint damit das ganze Drumherum. Denn, wenn das Kloster Buch zum Markt lädt, dann gibt es mehr als frische Waren. Dann gibt es gute Gespräche, leckeres Essen, gemütliches Verweilen am Wasser oder auch interessante Führungen und spannende Workshops. Zum ersten Frischemarkt ging das alles nicht – coronabedingt.

Ordnungsamt kontrolliert

Trotzdem war Rica Zirnsack froh, überhaupt Besucher empfangen zu können. Sie stand am Einlass, gab jedem Besucher einen blauen Chip. „Wir haben 600 Chips. Das ist die Höchstzahl an Leuten, die gleichzeitig auf dem Gelände sein dürfen“, sagt sie. So behalten die Vereinsmitglieder den Überblick. Jeder Besucher muss außerdem seine Kontaktdaten hinterlassen und einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Das Leisniger Ordnungsamt kontrollierte das am Sonnabendvormittag. „Wenigstens können wir überhaupt einen Frischemarkt machen“, sagt Rica Zirnsack. Das sahen auch die Besucher selbst so. Sie kamen trotz stürmischem Wetter und fehlendem Drumherum nach Klosterbuch, um Eier, Fisch, Honig oder Blumen zu kaufen.

50 Händler dabei

Etwa 50 Händler boten ihre Waren an – und kämpften gegen die Sturmböen, die auch zwischen den Klostermauern pfiffen. „Ich kann jetzt nicht quatschen“, sagt einer. „Ich muss zusehen, dass mir meine Gläser nicht runterfallen.“ Ein paar Stände weiter steht eine Händlerin aus Chemnitz, die Holzutensilien verkauft. Kochlöffel, runde und eckige Seifenschalen, Frühstücksbrettchen. „Es ist nicht dasselbe“, sagt die Frau. Sie kennt den Markt aus besseren Zeiten. Vor Corona. Und auch beim Stand vom Blumenhaus Schubert aus Leisnig ist die Stimmung eher bedrückt. Wie lief’s heute? „Gar nicht gut“, sagt die Verkäuferin. Zu wenige Leute hielten an, um frische Blumen zu kaufen.

Besonderer Kundenkreis

Eva-Maria Edlich lässt sich auch kurz vor Schluss die Laune nicht verderben. „Im Kloster Buch ist ein ganz besonderer Kundenkreis. Hier wird ganz anders gekauft“, sagt sie begeistert. Eva-Maria Edlich verkauft Waren am Stand vom Etzdorfer Tier- und Gartenmarkt. „Wir haben aber auch ganz viele andere Produkte aus dem Striegistal dabei“, sagt sie. Aus der Seifenmanufaktur oder der Feinbrandmanufaktur zum Beispiel. Seit etwa zwei Jahren kommt sie regelmäßig auf den Markt im Kloster Buch. „Natürlich ist es derzeit anders als sonst, aber trotzdem schön“, sagt sie.

Der nächste Frische- oder Bauernmarkt findet am 10. April statt.

Von Stephanie Helm