Hartha

Sturm „Nasim“ forderte in Hartha Tribut. Eine kräftige Sturm-Böe brachte am Donnerstagnachmittag eine große Pappel auf dem Schulgelände an der Pestalozzistraße zu Fall. Der starke Baumstamm stürzte dabei auch auf ein Gerät des dort befindlichen Spielplatzes, das dabei zerstört wurde. Zum Glück befand sich zu diesem Zeitpunkt niemand mehr auf dem Gelände, so dass Personen nicht zu Schaden kamen. Mitarbeiter des Bauhofes zerlegten die Pappel am Freitag, um das abgesperrte Gelände beräumen zu können.

Von daz/obü