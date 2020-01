Sturm in der Harthaer Stadtbibliothek

Hartha

Die Bilder des Lunzenauer Fotografen Wiegand Sturm zeigen ungewöhnliche Ansichten auf Alltägliches – und experimentieren mit Form und Farben.

Auch in diesem Jahr lässt sich das Team um Bibliotheksleitern Andrea Zenker etwas für die Harthaer einfallen. Daher findet zur Ausstellung von Wiegand Sturm am kommenden Mittwoch eine Vernissage in der Bibliothek statt. Sturm ist nicht zum ersten Mal in Hartha. Vor rund 25 Jahren arbeitete er bereits schon einmal mit Andrea Zenker zusammen und zeigte einige seiner Arbeiten.

Dieses Mal hat Wiegand Sturm 25 Werke für die Harthaer ausgewählt. „Es sind alles Fotografien. Die sind allerdings alle sehr unterschiedlich entstanden“, erzählt der 68-jährige. Alle Motive sind realistisch, also nicht künstlich hervorgebracht. Reflexionen im Wasser, drehende Regenschirme – mit unterschiedlichen Belichtungszeiten oder mit den Mitteln der Verfremdung entsteht eine andere Sicht auf bekannte Dinge.

Der Fotograf Wiegand Sturm zeigt bis April einige seiner Bilder in der Harthaer Stadtbibliothek. Quelle: Wiegand Sturm

„Ich bearbeite einige meiner Bilder jedoch auch nachträglich mit Fotoprogrammen am Computer. Dann erscheinen sie surrealer, als sie es wirklich sind.“ Details, die sonst nicht wahrgenommen werden, rückt er zum Beispiel mit Kontrasten in den Mittelpunkt.

Eröffnet wird die Vernissage am Mittwoch um 19 Uhr von Harthas Bürgermeister Ronald Kunze (parteilos). Umrahmt von einer Laudatio des Flöhaer Kunstkenners Lothar Hoffmann und musikalischer Gestaltung durch Marlen Junghanns und Sina Muva bietet die Vernissage auch die Gelegenheit, Sturm persönlich kennen zulernen. Bis April werden die Bilder in Hartha zu sehen sein.

Von Vanessa Gregor